شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول جزائرى: لا ندرس تعليق الرحلات الجوية بسبب بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال مسؤول في وزارة الصحة الجزائرية اليوم الأربعاء إن بلاده لا تدرس تعليق الرحلات الجوية لكنها ستعزز الرقابة على الطائرات القادمة من إيطاليا بعد أن تأكدت إصابة إيطالي بفيروس كورونا ليكون أول حالة إصابة بالفيروس في البلاد.

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وقال جمال فوار في مؤتمر صحفي بالعاصمة إن السلطات تتابع حالة كل من كان على اتصال مع الرجل البالغ من العمر 61 عاما والذي وصل إلى الجزائر في 17 فبراير شباط وكان يعيش في منطقة ورقلة الجنوبية وهي مركز لصناعة الطاقة.

ومن جهة اخرى ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) بالكويت اليوم الأربعاء، إلى 25 حالة، إثر تسجيل سبع إصابات جديدة، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الكويتية، وقالت الصحة الكويتية- في بيان صحفي - إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران، موضحة أن جميع الحالات مستقرة، وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد، مهيبة بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة، بغية الحفاظ على صحة الجميع.