البحرين: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 26

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، لتصل إلى 26 حالة، بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة.

جاء ذلك في بيان، بثته وكالة الأنباء البحرينية، ذكرت فيه أن "العدد الإجمالي للحالات المصابة بلغ 26 بعد تسجيل ثلاث حالات جديدة لمواطنات بحرينيات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي".

وأشارت الوزارة إلى "أن الحالات المصابة وصلت البحرين قبل صدور قرار شؤون الطيران المدني بتعليق جميع الرحلات غير المباشرة القادمة من إيران".

وأعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، الثلاثاء، تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال، لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء.

Advertisements

وذكرت أن قرار التعليق يأتي كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة، في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما علقت المنامة، جميع الرحلات القادمة من مطاري دبي الدولي والشارقة الدولي الإماراتيين لمدة 48 ساعة.

وقالت هيئة الطيران المدني، إنه سيتم فحص جميع القادمين لمطار البحرين الدولي المشتبه إصابتهم بالفيروس، وفي حال ظهور الأعراض عليهم سيتم نقلهم فوراً للعلاج، بعد التأكد من نتائج التحليل، وعزلهم في المراكز المخصصة لذلك.

فيما دعت وزارة خارجية البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى إيران وتايلاند وسنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية، نظرًا لتفشى الفيروس بالدول المذكورة.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.