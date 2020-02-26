بسبب كورونا.. حجر مئات العراقيين العائدين من الصين وإيران

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365



قال مصدر طبي عراقي، الأربعاء، إن وزارة الصحة حجرت على مئات العائدين من الصين وإيران، خوفا من حملهم لفيروس كورونا، مشيرا أن العائدين سيخضعون لمراقبة لمدة أسبوعين.

والثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 5 حالات إصابة بالفيروس، منها 4 في محافظة كركوك (شمال)، وواحدة لطالب إيراني يدرس علوم دينية في النجف (جنوب).

وقال المصدر للأناضول، مفضلًا عدم نشر اسمه، إن "نحو 800 شخص عائد من إيران والصين على مدى الأسبوع الجاري تم حجرهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم خوفا من حملهم لفيروس كورونا".

وأشار أن "غالبية العائدين هم مواطنون كانوا ضمن مجاميع سياحية في مدينة قم وباقي المدن الإيرانية".

من جهته، أعلن مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب لطيف، الأربعاء، وصول 36 مواطناً من إيران والصين، مشيراً إلى حجرهم داخل "مستشفى الفرات" في بغداد.

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وأضاف جاسب في بيان، أن "الأشخاص يتمتعون بصحة جيدة ولا وجود لأي أعراض بخصوص فيروس كورونا، وسيتم تحديد مصير الأشخاص بعد ظهور نتائج الفحوصات المختبرية".

بدوره، دعا عضو لجنة الصحة في البرلمان عبد الحسين الموسوي، إلى تعليق دوام المدارس والجامعات لمدة شهر، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا بالبلاد.

وقال الموسوي في بيان إنه "بعد ظهور 5 حالات مؤكدة لمرض كورونا في العراق، ينبغي للجنة العليا في رئاسة الوزراء التحول من الإجراءات الوقائية إلى إجراءات المواجهة وتحجيم الانتشار".



كما، أعلنت هيئة السياحة في إقليم كردستان شمالي العراق، إيقاف دخول المجاميع السياحية إلى أراضي الإقليم من باقي مناطق العراق بسبب كورونا.



وقال المتحدث باسم الهيئة نادر روستيي، في بيان، إنه "للحفاظ على سلامة المواطنين في إقليم كردستان تم إيقاف دخول الكروبات السياحية إلى الإقليم بدءا من اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر".

وقررت 8 محافظات هي نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومحافظتي النجف وكركوك، وأربيل ودهوك والسليمانية بإقليم كردستان، تعطيل الدراسة بشكل جزئي لمنع انتشار الفيروس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.