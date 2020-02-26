فلسطين توسّع دائرة منع دخول الزوار لأراضيها بسبب "كورونا"

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، منع دخول زوار من تسعة دول، تفشى فيها فايروس "كورونا".

وقالت الوزارة في بيان صحفي، وصل وكالة الخليج 365 نسخة منه، إنه يُمنع دخول الزوار من دول "الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو، إيران، العراق، لبنان، سوريا".

وأشارت إلى أن أي فلسطيني زار كل من "الصين، كوريا الجنوبية، سنغافورة، هونغ كونغ، ماكو، إيران، العراق، لبنان، سوريا، ماليزيا، اليابان، تايلاند، تايوان، الفلبين، إيطاليا" سيخضع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.

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وقالت الوزارة، إنه لم يتم تشخيص أية إصابة بفايروس "كورنا" في أراضي السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه جرى فحص عينات مشتبه بها لـ 83 مواطنا، وتبين أن جميعها سلبية.

وظهر الفيروس في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون الأول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان، ما تسبب في حالة قلق سادت العالم.

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