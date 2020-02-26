العراق.. ارتفاع حصيلة قتلى احتجاجات الثلاثاء إلى 3 متظاهرين

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

أعلنت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، الأربعاء، ارتفاع قتلى المتظاهرين إلى 3، بنيران قوات الأمن، في الاحتجاجات التي اندلعت الثلاثاء وسط العاصمة بغداد.



والثلاثاء، قال مصدر طبي عراقي، إن محتجين اثنين قتلا وأصيب 57 آخرون بجروح خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن.



وقال علي البياتي، عضو المفوضية (منظمة مرتبطة بالبرلمان) في بيان وصل الخليج 365، إن ثلاثة متظاهرين قُتلوا الثلاثاء في "ساحة الخيلاني"، فيما أصيب عشرات بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع.



وأوضح البياتي أن "22 عنصرًا من قوى الأمن الداخلي بينهم 3 ضباط، أصيبوا بكرات حديدة أطلقت من بنادق صيد"، دون أن يحدد مصدرها.

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ومنذ أسابيع تشهد "ساحة الخلاني" وسط العاصمة، مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن، ما أوقع إصابات في صفوف المحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.



وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.



ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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