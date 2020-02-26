حساب المواطن يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة شهر مارس

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأربعاء)، صدور نتائج الأهلية للدورة (28) التي توافق شهر مارس 2020.

ودعا البرنامج، المستفيدين، للتحقق من الأهلية، عبر الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن على الرابط: http://ca.gov.sa

يشار إلى أن إجمالي المبالغ التي أودعها البرنامج في حساب المستحقين للدعم من المواطنين منذ انطلاقه في ديسمبر 2017 وحتى الدفعة الـ27 لشهر فبراير، وصلت إلى أكثر من 66 مليار ريال.