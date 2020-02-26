الشورى يطالب الخارجية النظر في تحمل تكاليف أبناء الدبلوماسيين الدراسية

صحيفة الخليج الالكترونية

طالب مجلس الشورى وزارة الخارجية بالبحث مع نظيراتها في الدول التي تم تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول لرعاياها إلى المملكة لتسهيل حصول المواطنين السعوديين على تأشيرات الدخول لتلك الدول وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، سواءً من حيث الوقت اللازم للحصول عليها، أو من ناحية الرسوم المستوفاة، ودعاها إلى النظر في تحمل الوزارة كافة التكاليف الدراسية لأبناء الدبلوماسيين في الخارج، و طالب الوزارة بالتنسيق مع وزارات الثقافة و الإعلام و التعليم ، ومجالس الغرف التجارية والصناعية السعودية لزيادة إقامة فعاليات سعودية في دول العالم المختلفة لإبراز الهوية السعودية العربية الإسلامية، وتعزيز صورة المملكة على الساحة الدولية.

ودعا الشورى الخارجية إلى التنسيق مع الجهات الحكومية وغير الحكومية في توسيع قاعدة بياناتها لتشل معلومات وافية عن المؤتمرات الإقليمية والدولية وقراراتها ، والعمل على تعزيز فرص مشاركة الخبرات الوطنية المؤهلة فيها، وطالبها بالتنسيق مع وزارة المالية لبحث وتفعيل الوسائل المناسبة لتمويل وتملك مقرات البعثات الدبلوماسية، وحثها على تفعيل نشاط التحليل السياسي واستشراف الأحداث الإقليمية والدولية واقتراح السياسات المناسبة، كما شدد على تطوير برنامج متخصص في معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية لتأهيل كوادر سعودية للعمل في المنظمات الدولية ، وتوفير الدعم اللازم له، وطالب المجلس الوزارة بالقيام بمراجعة تنظيمية لنشاط تطوير علاقات المملكة مع الدول الأخرى ، لضمان عدم التداخل في الاختصاصات فيما بين ما هو مسند لوزارة الخارجية من مهام وما تتولاه الجهات الحكومية الأخرى.