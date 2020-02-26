طلسمة الروايه

الخليج - سلمى النجار لكَ في حياتي قصةٌ

في كل شبرٍ لاتزالُ وزاويةْ

في صمتنا

في بَوحنا

في نزفِ عطركَ

في الورودِ

على المشاعرِ طاغيةْ أهفُو لصِدقكَ والشموخِ

وندرةِ الروحِ الفريدْ يا أنتَ يا كلَّ الحكايةِ

والفصولِ أراكَ في كلِّ الزوايا

روعةً منتاهيةْ حقاً سأعتزلُ السكوتْ

لأفُكَّ طلسمةَ الروايةِ

والرموزَ وشفرةَ الآهاتِ

في كل السنينِ الآتيةْ ولعزلتي سأعودُ

للأشواقِ

للهمسِ القديمِ لخطوةٍ قادَتْ إليكَ

خُطَى كياني عنوةً

وأنا أظلُّ مكانِيَهْ إني لصمتي قد نسجتُ حكايةً

ومضيتُ من صمتٍ لصمتٍ

والروايةُ تستمرُّ فصولُهَا تحكي اعتزالي

والحدادَ

ومارداً يأتي لِفَكِّ رموزَ قِصتِنا

ويُلقِي ألفَ ألفَ تحيةٍ عطريةٍ

تبدو بهمسِكَ حانيةْ Advertisements وكأنني أصبحتُ مولعةً بتلكَ (الفُوبِيَا)

حباً وعشقاً وامتهنتُ الذعرَ

أدمنتُ اعتزالَ الحرفِ

عند لقاكَ ياعطرَ المساءِ وأنتَ تُسَاقِطُ الهمساتِ

في روحي وترسلُ عزفَها متواليةْ

وأنا على الشباكِ جالسةٌ وأرنو عبرَ نافذةِ الزجاجِ

إليكَ أختلسُ اللحاظَ

أعُدُّهَا بالثانيةْ أَوَّهُ منكَ !

من اشتياقي !

حينَ أكتبُ عنكَ سطراً تلوَ سطرْ

وتذوبُ فيكَ مشاعري في لحظةٍ من حُبّْ

إني لستُ أدري ماهيَهْ ! وأرى الكواكبَ والنجومَ

بكلِّ عنفٍ

في الفضاءِ تصادمَتْ وهناكَ تلتحمُ المجرةُ بالغيومِ

ومالها من باقيةْ وبرغمِ هذا

أستمرُّ برسمِ روحكَ

في زوايا قصتي لكَ أنتَ وحدكَ

أكتبُ الكلماتِ والأشواقُ فيها طاغيةْ .

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