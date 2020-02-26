- 1/2
- 2/2
ابها
رعى المدير العام للتعليم في منطقة عسير سعد الجوني حفل إدارة الشؤون المالية والإدارية لتكريم منسوبيها المتميزين ، بحضور عدد من قيادات الإدارة .
وأكد الجوني في كلمة له أن التكريم خطوة رائدة لبذل المزيد من الجهود والمساهمة في تجويد الأداء وحفز الموظفين ، مثمنا الجهود المبذولة من قبل إدارات وأقسام الشؤون المالية والإدارية ، وتفعيل التكامل بينها وصولا إلى تحقيق الأهداف المنشودة .
يذكر أن برنامج التكريم اشتمل على عرض مرئي لأبرز برامج ومنجزات الشؤون الإدارية والمالية، فكلمة لمديرها تركي البكري، استعرض من خلالها تجربة التكامل وتوظيف التقنية لتطوير الأداء ، فيما جرى تكريم الموظفين المتميزين .
كانت هذه تفاصيل خبر تكريم الموظفين المتميزين بـ ” إدارية” تعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.