الإمارات والمكسيك يبحثان آليات التعاون الاقتصادي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري سبل تنمية التعاون الاقتصادي مع دولة المكسيك، خلال لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين في الحكومة المكسيكية، بالإضافة إلى مشاركته في منتدى الأعمال والتجارة الإماراتي المكسيكي الذي استضافته مدينة مكسيكو العاصمة.

جاء ذلك خلال الزيارة التي يقوم بها المنصوري على رأس وفد رسمي وتجاري إلى كل من المكسيك وكولومبيا.

وأكد المنصوري على أن مسارات التعاون الاقتصادي، والتجاري، والاستثماري، بين البلدين مفتوحة على آفاق واسعة للنمو والتطور نحو مستويات جديدة، مدفوعة بقوة العلاقات الثنائية والرغبة المشتركة لقيادتي البلدين في الارتقاء بشراكتهما في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وناقش المنصوري خلال لقائه بميغيل توروكو ماركيز وزير السياحة المكسيكي، سبل تطوير قنوات جديدة لتشجيع السياح من البلدين على زيارة المقاصد السياحية في كل منهما بما يخدم جهود التنمية السياحية المتبادلة، وناقشا وضع إطار متكامل لتطوير العلاقات في المجال السياحي بما يخدم التوجهات التنموية لكل منهما.

وأكد وزير الاقتصاد على أن دولة الإمارات في إطار سياساتها القائمة على التنوع الاقتصادي وضعت السياحة كأحد المحركات الرئيسية للتنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المكسيك بما تمتلكه من تنوع طبيعي وتراثي تمثل وجهة مهمة للتعاون السياحي، وناقش مع نظيره المكسيكي وضع خطة لتشجيع السياح الإماراتيين على زيارة المكسيك من الدول المجاورة لها، منوهاً بأن خط طيران الإمارات الجديد إلى المكسيك شكل إضافة للمشاريع السياحية المكسيكية وأن العديد من المقاصد السياحية في المكسيك باتت تشكل وجهة جديدة مميزة لسوق السياحة الإماراتي، حيث شهد عام 2019 ارتفاعاً في عدد السياح الإماراتيين في المكسيك بنسبة 18% مقارنة بعام 2018.

وشارك في فعاليات الزيارة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، وفرانسيسكا ليزابيث ميندس ايسكوبار سفيرة المكسيك لدى الدولة، فيما ضم وفد الدولة عبد الله بن أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، ومحمد ناصر حمدان الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بالوزارة، إلى جانب مسؤولين حكوميين من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية ونخبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في الدولة.