أول إصابة بفيروس كورونا في صفوف الجيش الأمريكي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت القوات الأمريكية المتمركزة في كوريا الجنوبية الأربعاء، أنّ أحد عناصرها أصيب بفيروس كورونا المستجدّ.

وذكر الجيش الأمريكي في بيان أنّ الجندي المصاب يبلغ من العمر 23 عاماً ويخدم في قاعدة كارول العسكرية الواقعة بمدينة دايغو، بؤرة الوباء في كوريا الجنوبية، وقد طُلب منه أن يفرض على نفسه حجراً صحياً في منزله الواقع خارج القاعدة العسكرية.

وأضاف البيان أنّ القوات الأمريكية تجري حالياً «عملية تتبّع للاحتكاك» الذي حصل بين هذا الجندي وسواه لتبيان ما إذا كانت العدوى قد انتقلت إلى عسكريين آخرين أم لا.

وسجّلت كوريا الشمالية 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ وحالة وفاة واحدة، ما يرفع الحصيلة الإجمالية للمصابين بالوباء في البلاد إلى1450.

وذكر المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في بيان، أنّ إجمالي عدد المصابين بالوباء بلغ 1146 شخصاً، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 11 بعدما توفي مريض واحد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضاف أنّ المريض الذي رفع حصيلة الوفيات في البلاد إلى 11 هو رجل ثلاثيني ينحدر من منغوليا، وقد أصبح أول أجنبي يتوفّى في كوريا الجنوبية جراء الفيروس. وبحسب وكالة يونهاب للأنباء فإنّ المتوفى كان في المستشفى ينتظر خضوعه لعملية زرع كبد له.