محمد بن راشد: الإمارات عاصمة ومحطة تحتضن العالم

دبي - بواسطة محمد فارس دبي:«الخليج»

حلّت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، والعاشر عالمياً، في معياري التأثير العالمي والعلاقات الدولية من وجهة نظر جمهور مؤلف من 55 ألفاً شاركوا في دراسات إعداد «التقرير العالمي لمؤشر القوة الناعمة 2020» الصادر أخيراً، خلال أعمال القمة العالمية للقوة الناعمة.

وأعلنت نتائج التقرير الدولي الذي تعده مؤسسة «براند فايننس» بالتعاون مع جامعة «أكسفورد»، خلال القمة العالمية للقوة الناعمة 2020، بمشاركة الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون، وحضور 500 من المسؤولين الدوليين والحكوميين والدبلوماسيين والإعلاميين والمختصين في الأعمال والاقتصاد والثقافة والعمل الدبلوماسي، في العاصمة البريطانية لندن في ال 25 من فبراير /‏‏ شباط 2020.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات ستبقى مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة، واستقطاب إعجاب دولي، وترسيخ سمعة طيبة، وتعزيز تأثيرها الإيجابي العالمي، لكونها عاصمة ومحطة تربط العالم وتحتضنه.

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الإمارات والقارة الأفريقية... تعاون وآفاق رحبة للاستثمار مراسلة يورونيوز ريبيكا مكلوغلين-إيستام في دبي، اتجهت إلى المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال من أجل تعريفكم بالتعاون المتزايد بين الإمارات العربية المتحدة والقارة الأفريقية. Euronews (Ar)

الإمارات والقارة الأفريقية... تعاون وآفاق رحبة للاستثمار برنامج بزنس لاين يأتيكم في هذه الحلقة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال في دبي . إنها الدروة الخامسة من هذا الحدث الذي دام يومين، وعالج التحديات والفرص المتعلقة بالأعمال التجارية في أفريقيا، وذلك بمشاركة من الشركات التي تنظر إلى القارة السمراء كاستثمار رائد. تطور التكنولوجيا وتغير المشهد السياسي عززا الثقة في أفريقيا عمومًا، بوجود قادة إصلاحيين كرئيس وزراء إثيوبيا، أبيه أحمد ، الذي حصل على جائزة نوبل للسلام هذا العام. فضلا عن توقيع اتفاقية التجارة الحرة للقارة الأفريقية قبل عامين، والتي ستخلق واحدا من أكبر أسواق السلع والخدمات في العالم. في هذه الأجواء، تتطلع الإمارات العربية المتحدة إلى تعزيز علاقاتها مع أفريقيا. وهذا أمر يروق إلى العديد من القادة الأفارقة الذين يرون من خلال دبي مَدخلا لتنمية اقتصاداتهم. وحاليا تحيي الإمارات أحد أقدم طرق التجارة في العالم، بعد أن فرضت نفسها كبوابة رئيسية إلى أفريقيا، وكثاني أكبر مستثمر أجنبي في القارة بعد الصين. إيزاك كواكو فوكو، مؤسس ومدير مجموعة "بوثو" للأسواق الناشئة أخبرنا قائلا: "مبادرة الحزام والطريق تعطي دافعا كبيرا لحكومتي الإمارات والصين وللحكومات الأفريقية لربط هذه المناطق الثلاث ببعضها البعض". للمزيد: موانئ دبي العالمية تفتح آفاقًا اقتصادية جديدة أمام مصر دبي تسعى لتحفيز اقتصادها المتباطئ الإمارات تعتزم استثمار 10 مليارات دولار في جنوب أفريقيا في 2018، بلغت الصادرات غير النفطية وإعادة التصدير من الإمارات إلى أفريقيا حوالى 18 مليار يورو. الكثير منها عبرت موانئَ دبي العالمية الموجودة، في 7 دول أفريقية. إذ تمثل أفريقيا 10% من إيرادات عملاق الموانئ. كما يوجد لاعبون إماراتيون آخرون نشطون في القارة. وليم ستينهاوس ، مؤسس مجموعة التواصل الإماراتية الأفريقية قال ليورونيوز: "تملك مجموعة الغرير أعمالا ضخمة في أفريقية في مجال الطباعة كطباعة بطاقات الناخبين وجوازات السفر، كما تطبعُ العملات في دبي من أجل أفريقيا". هذه الشركات وغيرها مثل "أجيليتي" للخدمات اللوجستية تستفيد من الروابط التي تجمع دبي مع أفريقيا. وليم ستينهاوس، نائب رئيس "أجيليتي أفريكا" أوضح لنا أهمية تلك العلاقة: " عندما ننظر إلى الأسواق الكبرى التي تدخلها أجيليتي، نفهم أن الإمارات موجودة في كل هذه الوِجهات أو تملك روابط جيدة فيها". التحديات موجدة دائما عند التعامل مع الأسواق الناشئة، لأن الشركات تحتاج إلى الإرشاد حول أفضل الطرق لإدارة أعمالها. تينا بلازكيز لوبيز، محامية من شركة "براين كايف لايتون بايسنر" حدثتنا عن سبل النجاح في أفريقيا قائلة: "بمجرد تحقيق عملك التجاري بشكل صحيح، ستكون قادرًا على إحراز نجاح واضح في أفريقيا". تنجذب الشركات الأفريقية إلى دبي بسبب خبرتها في مجالات عدة كالبنية التحتية والبناء. وتوجد حوالى 21 ألف شركة أفريقية في إمارة دبي. وتشمُل الحوافز الإعفاءات الضريبية والحصول على التأشيرة والتمويل الإسلامي. تينا بلازكيز لوبيز، محامية من شركة "براين كايف لايتون بايسنر": "تحتاج نصف الشركات إلى مستندات تمويل تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. ونرى ذلك في مجال التكنولوجيا وغيرها من المجالات، وينطوي ذلك على نهج مبتكر". بينما تسعى الإمارات إلى تحفيز التجارة مع أفريقيا ككل، لا بد من النظر إلى الحديقة الخلفية أيضا. إيزاك كواكو فوكو، مؤسس ومدير مجموعة "بوثو" للأسواق الناشئة حدثنا عن توقعاته المستقبلية في المنطقة: "لنتخيل إنشاء سوق مشتركة بين دول البحر الأحمر، في أفريقيا وفي مجلس التعاون الخليجي، وبقيادة من الإمارات. حاليا، ينصب الاهتمام على قضايا جيوسياسية، وعندما يتم حل هذه المشكلات ستشهد منطقة البحر الأحمر فرصا كبيرة ونموا هاما". فكرة قد تعزز الاستفادة من إمكانات جديدة للتصدير من الإمارات إلى أفريقيا. للتعمق في العلاقات التجارية بين الإمارات وأفريقيا، التقينا المسؤول عن إنجاز هذا الحدث، وسألناه عن أهمية أفريقيا في مستقبل الإمارات. فأخبرنا حمد بوعميم ، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي ، قائلا: "في السنوات الخمس الماضية، كانت التجارة مع دول العالم إما ثابتة أو في تراجع. لكنها نمت مع دول أفريقيا، بل تضاعفت تقريبا. نحن نتشارك مع مجموعات مثلِ كارفور، وبدلا من البيع لأفريقيا نستقر في أسواق كبيرة ككينيا وتنزانيا. ونتطلع معهم إلى إثيوبيا التي يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة، أي أكثر بعشرة أضعاف من سكان الإمارات. لذا نسعى إلى تكريس هذه الطريقة في العمل. نريد أن نكون على الأرض، وأن نقدم حلولا لمواجهة التحديات في أفريقيا؟ فالتمويل ليس سهلا. إذا حصلت الشركات على نصائح جيدة وامتلكت نموذج عمل صحيح، يمكنها عندئذ الوصول إلى دبي، والتعرف على شبكة من أصحاب رأس المال المغامر المهتم بأفريقيا، فهم لا يعرفون كيفية الوصول إلى أفريقيا! لابد من إنشاء شراكات مع الأفارقة، لنساعدهم كي يقومون بذلك بأنفسهم من خلال تمويلهم ومشاركتهم". بالنظر إلى الوضع العالمي الحالي، سألنا بوعميم عن مناخ الاستثمار، ليس فقط في أفريقيا بل في الإمارات أيضًا؟ فأجابنا قائلا: "أود الإشارة إلى وجود سقف للاستثمار في المنطقة بشكل عام، وكذلك في الإمارات. لذلك يبحث المستثمرون عن الفرص في أماكن أخرى. صحيح أن الشكوك والمخاطر تشوب أفريقيا، لكنها تتمتع بالفرص أيضا. منذ عام ألفين واثني عشر، حققنا رقما قياسيا بالمستثمرين الذين ذهبوا إلى الأماكن التي نصحناهم بالتوجه إليها. وقد كنا راضين للغاية من العوائد التي حققوها في هذه البلدان. وأريد أن يتم تطبيق هذا النموذج في الأسواق الناشئة الأخرى، سواءٌ في أمريكا اللاتينية أو أوقيانوسيا أو آسيا الوسطى". أكثر من 1500 مشارك تواجدوا في منتدى الأعمال العالمي حول أفريقيا، بينهم رؤساء دول وأصحاب شركات ورجال أعمال شباب. كيف يمكن لقارة تضم أكثر من مليار شخص أن تغير حجم التجارة العالمية؟ هذا هو السؤال المركزي الذي تم تناوله خلال تبادل الخبرات في المنتدى. كينيث أوبياجولو، المدير الإداري لشركة "فارمكرودي" قال لنا: "المراقب الذي كنت على اتصال به كان مذهلاً. لقد فهم نهجنا في نيجيريا واستعدادنا للتوسع في الإمارات". إمارة دبي تؤكد على هذا النوع من التعاون لأنه يفيد اقتصادها واقتصاد أفريقيا، ويفتح فصلًا جديدًا بين الطرفين. كما أن الأفارقة يركزون على الابتكار كوسيلة لحل مختلف القضايا، من مكافحة الجريمة إلى تعليم الأطفال ومن الأمن الغذائي إلى النقل العام، والاستجابة للطوارئ. بحلول 2020 ستبقى القطاعات التقليدية، مثلُ التعدين والزراعة هي المحرك الرئيسي للنمو، لأن أفريقيا تتطلع أيضًا إلى ترسيخ نفسها كقاعدة للتصنيع. لكن الحصول على الكهرباء يمثل تحديًا كبيرًا، في ظل مشهد سياسي جديد. غولام باليم، كبير الاقتصاديين من بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا: "لدى النظر إلى أنغولا وجنوب أفريقيا والاستقرار في كينيا، نرى قادة جددا ورجالا يمكنهم رسم مسارات أكثر إيجابية للقارة". هذا الطريق يمكن أن يكون معركة شاقة بالنسبة إلى رئيس وزراء إثيوبيا أبيه أحمد. فعلى الرغم من أن بلده كان أسرع الاقتصادات نمواً في أفريقيا في 2018 إلا أنه يعاني من التوترات العرقية . ميلس مينالي تاشو، كبير المستشارين الاقتصاديين، البنك الوطني لإثيوبيا: "يصر على المضي إلى الأمام، وذلك على الرغم من التحديات الموجودة في أجزاء مختلفة من البلاد. المجتمع ككل يتقدم، لكن هذا لا يعني أن الطريق سهل". الصورة ليست متجانسة في الوقت الذي تدخل فيه أفريقيا عقدا جديدا يمكن أن تصبح فيه أكثر ازدهارًا من أي وقت مضى! 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وغرد سموه على تويتر: «وفقاً لتقرير مؤشر القوة الناعمة العالمي الذي أطلقته مؤسسة براند فايننس البريطانية بالتعاون مع جامعة أكسفورد، واستفتاء أكثر من 55 ألف شخص في 87 دولة.. جاءت الإمارات الأولى في الشرق الأوسط وال 18 عالمياً في مؤشر القوة الناعمة وال 11 عالمياً في تأثيرها الاستراتيجي العالمي ضمن المؤشر». وأضاف سموه: «وجاءت الإمارات، وفق التقرير، ضمن الأوائل عالمياً في العلاقات الدولية وبيئة الأعمال. ستبقى الإمارات مستمرة في نسج علاقات عالمية متميزة، واستقطاب إعجاب دولي، وترسيخ سمعة طيبة، وتعزيز تأثيرها الإيجابي العالمي، لأننا عاصمة ومحطة تربط العالم، وتحتضن العالم».

التأثير العالمي

واختار الذين شاركوا في الدراسة دولة الإمارات ضمن قائمة الدول العشر الأولى عالمياً، من حيث التأثير العالمي الملحوظ، مع كل من الولايات المتحدة التي تصدرت، وتبعتها الصين، والمملكة المتحدة، وألمانيا، واليابان، وفرنسا، وروسيا، وكندا، وإيطاليا.

العلاقات الدولية

كما صنّف الجمهور دولة الإمارات في المركز الأول عربياً والعاشر عالمياً، في معيار العلاقات الدولية، مع ألمانيا التي تصدرت هذا المحور، تلتها بريطانيا، والولايات المتحدة، وفرنسا، وكندا، وسويسرا، واليابان، والسويد، وروسيا.

فئتان

واستند التقرير إلى آراء الجمهور والمختصين في تقييم القوة الناعمة للدول. واستطلع آراء 55 ألف مشارك من 87 دولة، فيما شمل مسح المختصين 1012 مقابلة. وأجمع المختصون والجمهور، على أن لدولة الإمارات تأثيراً إيجابياً كبيراً في الساحة الإقليمية والدولية.

قطاع الأعمال

كما وضع المختصون المشاركون دولة الإمارات في المركز الأول عربياً، والعاشر عالمياً، وفق معيار قطاع الأعمال، الذي تصدرته بحسب المختصين سويسرا، تلتها السويد، ثم هولندا، فاليابان، والدنمارك، وألمانيا، والنرويج، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة.

10 معايير

وقيمت الدول المشمولة بالتقرير السنوي، الحائز على اعتماد «الآيزو» العالمي، وفق عشرة معايير، هي: التأثير العالمي الملحوظ للدولة، وسمعتها، والمعرفة العامة بها، والأعمال والتجارة فيها، والثقافة والتراث، والتعليم والعلوم، والحوكمة، والعلاقات الدولية، والإعلام والاتصال، والشعوب والقيم. وحظي عنصر التأثير العالمي بالحصة الكبرى في تقييم كل دولة، بواقع 30% من إجمالي القوة الناعمة. فيما نال معيارا سمعة الدولة والمعرفة العامة بها نسبة 10% من التقييم لكل منهما، وتوزعت ال 50% الأخرى على بقية المعايير.

ال 18 على المستوى العام

وعلى المستوى العام الذي يشمل المعايير العشرة، حلت دولة الإمارات في المرتبة ال 11 عالمياً في التأثير العالمي، والمركز ال 18 عالمياً في التصنيف الإجمالي بعد الولايات المتحدة، التي تلتها ألمانيا، والمملكة المتحدة، واليابان، والصين، وفرنسا، وكندا، وسويسرا، والسويد، وروسيا، وإيطاليا، وهولندا، وأستراليا، وكوريا الجنوبية والدنمارك، وإسبانيا، والنرويج.

السمعة

وعلى مستوى السمعة العالمية، وضع الجمهور دولة الإمارات في المرتبة العشرين عالمياً. ورصد التقرير سمعة إيجابية للإمارات على نطاق واسع، حيث رأى أغلبية المشاركين فيه تأثيرها الإيجابي في الساحة العالمية، مع وجود المزيد من الفرص النوعية لتحسين حضورها عالمياً بسمعتها.

وجهة مفضّلة

وعلى المستوى الاقتصادي، رصد التقرير حضوراً متميزاً لدولة الإمارات في المنطقة والعالم، بفعل محاور الأعمال والتجارة والاقتصاد المستقر والمتنامي للدولة، ولكونها وجهة عالمية مفضلة لممارسة الأعمال التجارية. وفي العلاقات الدولية والتمثيل الدبلوماسي، رصد التقرير حضوراً قوياً للإمارات في العمل الإنساني، مع فرص واعدة لتعزيز دورها المحوري في التعاون الدولي، ضمن التعليم والعلوم والإعلام والثقافة.

جهود

وتعكس نتائج التقرير وغيره من التقارير الدولية المتخصصة نجاح الجهود التي تبذلها الدولة ومؤسساتها، لتعزيز سمعتها الإيجابية، وكان آخرها إطلاق هويتها الإعلامية المرئية مطلع العام الجاري تحت شعار «لا شيء مستحيل».

وتؤكد مخرجات التقرير متابعة الجمهور العالمي للإنجازات الاستثنائية التي تحققها دولة الإمارات، اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وإعلامياً، حتى أصبحت تحتل مكانة متميزة دولية، بعد أقل من نصف قرن على تأسيس اتحادها. ويتزامن هذا التصنيف المتقدم مع اتخاذ حكومة الدولة خطوات مدروسة خلال السنوات القليلة الماضية، لترسيخ المكانة المتقدمة لدولة الإمارات في مختلف المؤشرات العالمية، بما يعزز تنافسيتها وموقعها الدولي، بما في ذلك إطلاق «مجلس القوة الناعمة» و«استراتيجية القوة الناعمة».

استراتيجية القوة الناعمة

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، شكّل في مايو /‏‏ أيار 2017 «مجلس القوة الناعمة» الذي يتبع مجلس الوزراء، لرسم استراتيجية عامة للقوة الناعمة، وترسيخ الصورة الإيجابية للإمارات في العالم لدى الشعوب والحكومات. وتشمل مهام المجلس رسم السياسة العامة، واستراتيجية القوة الناعمة لدولة الإمارات، لتعزيز سمعتها ومكانتها إقليمياً وعالمياً، وترسيخ قوتها الناعمة، ومتابعة تنفيذها.

استراتيجية

وتهدف استراتيجية القوة الناعمة التي أطلقها مجلس القوة الناعمة، في سبتمبر /‏‏ أيلول 2017 إلى إعداد منظومة حكومية شاملة لبلورة برامج وسياسات عمل مستدامة ذات بعد إقليمي وعالمي، بما في ذلك مقوّمات الدولة الاقتصادية والثقافية والفنية والسياحية والإنسانية والمجتمعية. مع التركيز على الدور الإنساني والبعد الحضاري، والبناء على سمعة الدولة وإبراز الصورة الحضارية للإمارات، وإرثها وهويتها وثقافتها المميزة.

أربعة أهداف

وتضم الاستراتيجية أربعة مستهدفات، هي تطوير هوية موحدة للدولة في كل المجالات الإنسانية والاقتصادية والسياحية والإعلامية والعلمية، وتعزيز موقع الإمارات بوابة للمنطقة العربية ومخزونها الثقافي، وعاصمة الوطن العربي للثقافة والفن والإعلام والسياحة والعِلْم، وتطوير شبكات دولية فاعلة مع الأفراد والمؤسسات في العالم، بما يخدم أهداف الدولة ومصالحها، وترسيخ سمعتها دولة حديثة، منفتحة، متسامحة ومحبة لكل الشعوب.

7 محاور

وتعمل الاستراتيجية على 7 محاور أساسية، تشكل إطار الدبلوماسية العامة للإم ارات، وهي: الهوية الموحدة، والدبلوماسية الإنسانية، ودبلوماسية الشخصيات والتمثيل الدولي، والدبلوماسية الشعبية، والدبلوماسية العلمية والأكاديمية، والدبلوماسية الثقافية والإعلامية، والدبلوماسية الاقتصادية.