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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر شركة شارب تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
متابعات_الخليج 365
كشفت شركة شارب النقاب عن هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد، الذي يدعم شبكة 5G.
ويأتي هاتف شارب Aquos R5G الجديد بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 3168×1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.
وتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، و4 كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 12 ميجابكسل وبدقة 48 ميجا بيكسل لمستشعر الزاوية الواسعة، والذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، في حين تتمثل مهمة المستشعر الرابع في حساب معلومات العمق.
ويعتمد الهاتف المقرر إطلاقه بالأسواق خلال الربيع المقبل على بطارية سعة 3730 مللي أمبير ساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.