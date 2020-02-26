شركة شارب تكشف النقاب عن هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

كشفت شركة شارب النقاب عن هاتفها الذكي Aquos R5G الجديد، الذي يدعم شبكة 5G.



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ويأتي هاتف شارب Aquos R5G الجديد بشاشة قياس 6.5 بوصة وبدقة وضوح 3168×1440 بيكسل، وينبض بداخله معالج Snapdragon 865، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت.

وتم تجهيز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجا بيكسل، و4 كاميرات على الجانب الخلفي بدقة 12 ميجابكسل وبدقة 48 ميجا بيكسل لمستشعر الزاوية الواسعة، والذي يمكنه تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 8K، في حين تتمثل مهمة المستشعر الرابع في حساب معلومات العمق.

ويعتمد الهاتف المقرر إطلاقه بالأسواق خلال الربيع المقبل على بطارية سعة 3730 مللي أمبير ساعة، كما يعمل بنظام التشغيل Android 10.