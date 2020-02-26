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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تعرف على موعد طرح هاتف أوبو الجديد Find X2 والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020
متابعات_السعودية نيوز
بعد إلغاء نسخة عام 2020 من المعرض الدولي للهواتف الذي يقام في مدينة برشلونة الإسبانية كل عام بسبب تفشي فيروس كورونا أعلنت شركة أوبو Oppo الصينية طرحها الجيل الجديد من هواتف فايند إكس تو Find X2 خلال الأسبوع المقبل.
وبحسب موقع theverge.com فإن طرح الشركة الصينية لهواتف فايند Find يأتي بمثابة إحياء لهواتف تلك السلسلة التي توقف إنتاجها في عام 2018 وتحديدا بعد إنتاج هاتف فايند إكس Find X الذي تمتع بانعدام وجود حواف الشاشة نهائيا ومميزات متطورة مثل نظام التعرف على الوجه الثلاثي الأبعاد والكاميرا المخصصة بصور السيلفي Selfie.
أوضح براين شين Brian Shen مدير قسم التسويق داخل شركة أوبو Oppo خلال تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر Twitter أن هاتف فايند إكس تو Find X2 الجديد سيحتوي على شاشة عرض 120 هرتز بحواف منحنية وستتمتع بدقة 3K.
وفي السياق نفسه انتشرت العديد من التسريبات المتعلقة بمواصفات هاتف فايند إكس تو Find X2 المُنتظر والداعم لنظام تشغيل أندرويد 10 "Andriod 10"؛ حيث من المتوقع أن يوجد معالج ثماني النواة من طراز كوالكم سناب دراجون 856 " Snapdragon 865" و3 كاميرات خلفية بدقة 48 و13 و8 ميجابيكسل بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل ومستشعر ثلاثي الأبعاد للتعرف على الوجه وشاشة Amoled بقياس 6.5 بوصة.
ولعل من أبرز المميزات المُنتظر وجودها في هاتف فايند إكس تو Find X2 هي البطارية القوية من نوع ليثيوم بوليمر بسعة 4065 مللي أمبير بجانب الذاكرة الداخلية المُقدرة بنحو 256 جيجابايت مع 8 أو 12 رام
يُذكر أن شركة أوبو Oppo حددت يوم 6 مارس المقبل موعدا رسميا لإزاحة الستار عن هاتف فايند إكس توFind X2؛ حيث يُنتظر أن يكون إحدى أوراق الشركة الصينية الناجحة بجانب هاتف إف 15 "F15" خماسي الكاميرات الذي تم الكشف عنه يوم 24 من شهر يناير الماضي.
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