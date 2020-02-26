شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي أعراض ارتجاج المخ لدى الأطفال؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020 متابعات_الخليج 365 أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن الأطفال كثيراً ما يتعرضون لإصابات في منطقة الرأس كارتجاج المخ أثناء اللهو واللعب بسبب السقوط والاصطدام.

Advertisements وأوضحت المجلة المعنية بالصحة والأسرة أن أعراض ارتجاج المخ تتمثل في التشنجات والحَول المفاجيء والترنح أثناء المشي والصداع الشديد والغثيان والقيء والدوار والشحوب وفقدان الوعي ومظاهر الشلل والسلوكيات الغريبة كالصراخ المستمر. لذا يجب استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض، حيث يجب أن يخضع الطفل للملاحظة لمدة يوم على الأقل، خاصة خلال الـ 12 ساعة الأولى، وذلك لفحص ما إذا كان أحد الأوعية الدموية بالمخ قد تعرض للتمزق، ومن ثم حدوث نزيف يهدد حياة الطفل.

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