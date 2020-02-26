دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي طريقة جديدة للتنبؤ بالزلازل قبل حدوثها

نجح باحثون في مركز جي إف زد الألماني في التوصل إلى مفاهيم جديدة قد تساعد في تحسين القدرة على التنبؤ بالزلازل قبل حدوثها بفترة زمنية.

ووفقاً لما ذكرته تقارير علمية، فقد توصل الباحثون إلى خوارزمية جديدة تعتمد على حقيقة أن الزلازل تنبعث منها موجات يُطلق عليها اسم PEGS، وهي عبارة عن تغيرات مفاجئة في الجاذبية تحدث نتيجة تفعلات الأرض الداخلية، حيث تسير هذه الموجات بسرعة الضوء، أي أسرع بكثير من الموجات الزلزالية التي لا تتجاوز سرعتها 8 كم/ثانية.

???? إليكم بعض النصائح لأمانكم بحالة حدوث الزلازل alqiyady 1 ???? إليكم بعض النصائح لأمانكم بحالة حدوث الزلازل

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وقال باحثو المركز المتخصص في الأبحاث الجيولوجية لعلوم الأرض أنهم إذا تمكنوا من اكتشاف هذه الموجات، فسيكون بوسعهم وقتها اكتشاف الزلازل قبل وصول الهزات المدمرة أو موجات تسونامي الرهيبة، بفارق زمني كبير.

وأضافوا أنه مازال أمامهم الكثير من العمل حتى ينجحوا في استغلال هذه الخوارزمية في التنبؤ بشكل دقيق بالزلازل، موضحين أن أدوات القياس الحالية ليست حساسة بالدرجة الكافية.

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ويأمل الباحثون أن يساعد فحص التغيرات في الجاذبية التي تسبب الزلازل في تحديد ما إذا كانت هذه الهزات ستتسبب في حدوث كوارث مدمرة مثل التسونامي أم مجرد اهتزازات أرضية بسيطة.المزيد:

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