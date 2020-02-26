دبي - بواسطة محمد فارس © القيادي تسريبات آيفون 12: تقنيات خارقة تُستخدم لأول مرة

كشفت تسريبات تقنية عن معلومات جديدة تخص هاتف شركة آبل المنتظر آيفون 12، والمتوقع طرحه في الأسواق خلال العام الجاري، والتي تتضمن وجود تقنيات خارقة يتم استخدامها لأول مرة.

ووفقاً لما جاء في هذه التسريبات، فإن آبل قامت بتحسين قدرة الإنترنت اللاسلكي في الهاتف القادم، وأنها ستكون أفضل كثيراً من النسخ السابقة.

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وأوضحت أن هاتف آيفون 12 سيأتي مدعماً بمعيار اتصال واي فاي جديد من نوعه، حيث سيكون نطاق تغطيته قصير المدى، ولكن بشكل أكثر سرعة من الإصدارات السابقة.

وأشارت التسريبات إلى أن المعيار الجديد يحمل اسم إيه واي 802.11، بتردد يصل إلى 60 جيجاهيرتز، لنقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي.

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كما وصفت المعيار الجديد الذي تستخدمه الشركة الأمريكية بأنه سيكون أشبه بسرعة نقل البيانات عبر تقنية البلوتوث، ولكنها ستكون أسرع بشكل ملحوظ في هاتف آيفون 12 المنتظر.

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وبالإضافة إلى هذا، فإن آبل ستقوم بدعم هاتفها المقبل بتقنية إن في سي أو الاتصال قريب المدى، وكذلك بتقنيات شحن لاسلكي أكثر تقدماً من تلك الموجودة في هاتفي آيفون 11 وآيفون 11 برو.

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هذا ومن المتوقع أن تقوم آبل بطرح هواتف آيفون 12 في وقت لاحق من عام 2020 الجاري، حيث سيكون هناك 3 إصدارات مختلفة منه.المزيد:

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