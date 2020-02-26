الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 12 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) إلى 12 حالة حتى الآن، وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالة الجديدة المسجلة، هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر الى إيران.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميع الحالات مستقرة، ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل عليها، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).
وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 11 حالة.. مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين المصابتين بالفيروس لمواطنين اثنين، كانا ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.
يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، أعلن وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتى فى إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وقال إن إدارة النقل البحرى، قامت بالتنسيق مع مؤسسة الموانيء الكويتية، والجهات الحكومية ذات الصلة، بحظر استقبال السفن والبواخر القادمة من ايران، والعراق، والدول التي انتشر بها الفيروس، بالإضافة إلى قيام الإدارة العامة للطيران المدني، بمخاطبة شركات الطيران العالمية، لتزويدها بالقرار الصحي لركابها، فضلا عن التنسيق بين وزارتي الصحة والداخلية من جانب، وشركات الطيران من جانب آخر، لتزويد المنافذ الجوية في الكويت بالمعدات الخاصة لحماية عامليها.
وأشار إلى أن ادارة الطيران المدني الكويتية، طلبت من شركتي الخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة، تخصيص فرق استجابة سريعة خاصة بالطواريء الطبية، وتطبيق خطط التعقيم بالطائرات، في حال اكتشاف أي حالة مصابة أو بدت عليها أعراض العدوى.
وأضاف أن من بين الاجراءات التي تم اتخاذها أيضا، التنسيق مع شركات الطيران العالمية، لإبلاغ الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، عن أي مسافر قادم لمطار الكويت الدولي (ترانزيت)، من الدول التي اكتشف بها الفيروس، وفحصه فور وصوله، قبل اختلاطه مع باقي الركاب.
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