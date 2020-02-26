شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا لـ 12 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس (كورونا المستجد كوفيد 19) إلى 12 حالة حتى الآن، وذلك إثر تسجيل إصابة جديدة مؤكدة بالفيروس، وأوضحت الصحة الكويتية - في بيان صحفي - أن الحالة الجديدة المسجلة، هي لمواطنة كويتية مرتبطة بالسفر الى إيران.. مشيرة في الوقت نفسه إلى أن جميع الحالات مستقرة، ويجرى تطبيق البروتوكولات المعتمدة في العزل عليها، ويتلقون الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس (كورونا المستجد كوفيد 19).

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت في الساعات الأولى من صباح اليوم، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في الكويت إلى 11 حالة.. مشيرة إلى أن الحالتين الجديدتين المصابتين بالفيروس لمواطنين اثنين، كانا ضمن المسافرين القادمين من إيران، ممن كانوا في الحجر الصحي.

يشار إلى أن وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتى مبارك الحريص، أعلن وقف استقبال الطرود البريدية القادمة من الدول المنتشر فيها فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، وأوضح الحريص - في بيان صحفي - أن القرار يأتى فى إطار التزام الوزارة بتطبيق خطة الطواريء الصحية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

Advertisements