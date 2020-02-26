ارتفاع مصابي كورونا في الكويت إلى 12 حالة

الكويت/ محمد عبد الغفار/ الخليج 365
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، الأربعاء، ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا إلى 12 حالة، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة.
وقالت الوزارة في بيان إن "الحالات الجديدة المصابة بالفيروس لثلاثة مواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران".
وأوضحت أن "الحالات المصابة بحالة مستقرة، ویجري تطبیق البروتوكولات المعتمدة في العزل ویتلقون الرعایة الطبیة اللازمة في أحد المستشفیات".
وكانت الحالات التسع التي أعلن عنها في اليومين السابقين من القادمين من إيران.
وبخلاف الكويت، ظهر الفيروس خليجيًا في البحرين، والإمارات، وسلطنة عمان.
وظهر الفيروس في الصين لأول مرة في 12 ديسمبر/كانون أول 2019، بمدينة ووهان (وسط)، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير/كانون الثاني الماضي.
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