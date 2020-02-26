بسبب كورونا.. "القطرية" تعدل رحلاتها لإيران وكوريا الجنوبية

الدوحة / الخليج 365



قالت شركة الخطوط الجوية القطرية، إنها ستجري تعديلات مؤقتة على رحلاتها المتجهة إلى كوريا الجنوبية وإيران ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر، بسبب "التحديات التشغيلية الناتجة عن فرض قيود على دخول بعض الدول".

وذكرت "القطرية" في بيان، أنها تواجه تحديات لوجستية في إمكانية تشغيل أطقم الطيران على رحلات معينة، بسبب قيود مفروضة من بعض الدول على حركة الطيران إثر تفشي فيروس كورونا فيها.

وفرضت عديد البلدان حول العالم منذ مطلع الأسبوع الجاري، قيودا على حركة المسافرين القادمين من بلدان تشهد انتشارا كبيرا أو آخذا بالصعود، لفيروس كورونا.

وبخصوص الرحلات بين كوريا الجنوبية والدوحة، ذكرت الناقلة القطرية، أنه "سيتم تغيير الطائرة المسيرة من بوينغ 777-300 إلى طائرة أصغر من طراز إيرباص A350-900 بشكل مؤقت".



وزادت: "هذا سيكون للمسافرين من مطار إينشون الدولي في كوريا الجنوبية، الذين لديهم رحلات إلى إحدى وجهاتنا العالمية عبر مطار حمد الدولي، على أن لا تكون الدوحة وجهتهم النهائية".

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وبالنسبة لإيران، سيتم تعليق الرحلات بشكل مؤقت من وإلى مشهد وشيراز وأصفهان اعتباراً من الأربعاء، "من أجل إجراء عملية لتقييم الأوضاع والتي ستمتد لأسبوعين ولموعد أقصاه 14 مارس (آذار) المقبل".

وأما بخصوص طهران، ذكرت الشركة أن عدد الرحلات سينخفض مؤقتاً من 20 رحلة أسبوعياً إلى سبع رحلات اعتباراً من الأربعاء، "ولن يطرأ أي تغيير على رحلات القطرية للشحن الجوي من وإلى إيران".



وقال أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية في البيان: "ما زلنا نواجه تحديات تشغيلية كبيرة نظراً للقيود المفروضة على دخول بعض الدول، مما انعكس سلباً على أطقم الطيران العاملين في الخطوط القطرية وتقنين مهامهم".



وتشغل الخطوط القطرية، أسطول طائرات حديث يضم أكثر من 250 طائرة تتجه إلى أكثر من 170 وجهة عالمية عبر مقر عملياتها في مطار حمد الدولي.



وسبق أن أعلنت الكويت والعراق والأردن وتركيا وسلطنة عمان والإمارات، تعليق رحلاتها من إيران وإليها، وتعليق منح تأشيرات دخول للإيرانيين عبر المنافذ الحدودية في الوقت الراهن، إثر تسجيل إيران إصابات ووفيات، في إجراء احترازي.

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