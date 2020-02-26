العراق..ارتفاع حصيلة احتجاجات بغداد لقتيلين و57 جريحًا

بغداد/علي جواد/الخليج 365

أفاد مصدر طبي عراقي، الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الاشتباكات التي وقعت بين قوات الأمن والمحتجين وسط بغداد، الثلاثاء، إرتفعت الى قتيلين و57 جريحاً.

والثلاثاء قال مصدر طبي إن شخصا قتل وأصيب 17 آخرون خلال مواجهات بين محتجين وقوات الأمن،في بغداد.

وقال المصدر - رفض الكشف عن هويته- والذي يعمل في دائرة صحة الرصافة للأناضول، الأربعاء، إن "حصيلة ضحايا الاشتباكات، ارتفعت لقتيلين و57 مصابا، بينهم 19 من عناصر الأمن الذيت تعرضوا لجروح وحالات اختناق".

وأوضح المصدر أن "عددا من المصابين تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قوات الأمن، بينما تعرض آخرون لحالات اختناق جراء قنابل الغازات المسيلة للدموع".

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ومنذ أسابيع تشهد ساحة الخلاني، وسط العاصمة، مواجهات بين المتظاهرين وقوات الأمن التي استخدمت في الغالب بنادق الصيد في الأيام الأخيرة ما أوقع إصابات في صفوف المحتجين.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع أكتوبر/تشرين أول 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة العفو الدولية.

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها ديسمبر/مطلع كانون الأول 2019، كما يرفض تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي، بتشكيل حكومة جديدة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.

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