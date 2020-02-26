حداد وتعاز في وفاة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك

إسطنبول/الخليج 365

أعلنت مصر، الحداد 3 أيام على الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، وسط بيانات نعي وتعاز محلية وعربية ودولية.

وأفاد التلفزيون الحكومي ووكالة الأنباء الرسمية للبلاد، بوفاة مبارك، فيما أشار المصدر الأول في تغطية متلفزة إلى أن الوفاة جاءت إثر "صراع مع المرض".

وكان علاء مبارك النجل الأكبر للرئيس الأسبق، أكد في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، وفاة والده، بعد أيام من تأكيده وجوده في العناية المركزة بأحد المستشفيات دون تفاصيل عن أسباب مرضه.

وجاءت وفاة مبارك، بعد نحو أسبوعين من الذكرى التاسعة للإطاحة به من الحكم عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011.

وقررت الرئاسة المصرية، في بيان، إعلان الحداد على مبارك 3 أيام ابتداء من الأربعاء، معتبرة أنه "تولى قيادة القوات الجوية أثناء الحرب التي أعادت الكرامة والعزة للأمة العربية".

كما قررت البحرين والإمارات، تنكيس الأعلام ليوم واحد حداداً على مبارك وذلك بجميع الدوائر الرسمية داخل البلدين وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وتحدثت وسائل إعلام محلية، بينها صحيفة أخبار اليوم (حكومية) عن بدء الاستعدادات لتشييع جثمان مبارك، في جنازة عسكرية، الأربعاء، دون تأكيد رسمي بذلك.

ونعت القوات المسلحة، مبارك قائلة، في بيان إنه "ابن من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة".

كما صدرت بيانات منفصلة عن الحكومة ومجلس النواب، والأزهر، والكنائس الثلاثة، ونادي قضاة مصر، وأحزاب مصرية تنعي مبارك وتشيد بدوره في حرب أكتوبر.

وغرد مشاهير في مصر ناعين مبارك ومعزين أسرته، أبرزهم اللاعب محمد أبو تريكة، والمطرب عمرو دياب، والسياسي محمد البرادعي، والناشط وائل غنيم، وعالم الفضاء عصام حجي.

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كما هاجم مشاهير، مبارك أيضا دون نعي، بينهم الحقوقي المعارض في مصر، جمال عيد.

فيما استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي برقيات عزاء في وفاة مبارك، من ملك السعودية، سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده، وسلطان عمان هيثم بن طارق، وملك البحرين حمد بن عيسى، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، والرئيس الإماراتي خليفة بن زايد، والرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.

كما نعى مبارك كل من الجامعة العربية، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، و رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان عبد الفتاح البرهان، ونائبه الأول محمد حمدان دقلو، ورئيس مجلس الوزراء، عبد الله حمدوك، والرئيس السابق لحكومة لبنان، سعد الحريري، ورئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقدم وزير خارجية الولايات المتحدة مايك بومبيو، التعازي لعائلة مبارك.

وفي السياق ذاته، تصدر هاشتاغ حسني مبارك، ترتيب الوسوم الأكثر تفاعلا في "تويتر" لساعات عديدة بين من ينعي ويهاجم.

وكان آخر ظهور لمبارك في صورة نشرها حفيده عمر نجل ابنه الأكبر علاء، بعد خضوع جده لعملية جراحية مؤخرا.

والرئيس الأسبق مولود في 4 مايو/ أيار 1928، وتولى الحكم في 14 أكتوبر/ تشرين أول 1981، خلفًا لسلفه الراحل محمد أنور السادات، قبل أن تطيح بمبارك ثورة شعبية في 11 فبراير/ شباط 2011.

وعمل مبارك بالقوات الجوية في العريش عام 1950، ثم نقل إلى مطار حلوان للتدريب على المقاتلات عام 1951، وتم نقله لكلية الطيران ليعمل مدرسًا، ثم بات مساعدا لأركان حرب الكلية، فأركان حرب الكلية حتى عام 1959.

وعُين الرئيس الأسبق قائدًا لقاعدة غرب القاهرة الجوية حتى 30 يونيو/ حزيران 1966، عين بعدها مديرا للكلية الجوية في 1967، ثم ترقي لرتبة عميد في 1969، ثم قائدا للقوات الجوية في 1972، فنائبا لوزير الحربية.

وقاد مبارك، القوات الجوية إبان حرب أكتوبر/ تشرين الأول 1973، وترقى إلى رتبة فريق طيار في فبراير/ شباط 1974، وتم تعيينه نائبًا لرئيس الجمهورية (السادات) في أبريل/نيسان 1975.‎الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.