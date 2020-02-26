- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
أعلنت جامعة الملك فيصل عن توفر وظائف أكاديمية شاغرة لحملة الماجستير، من المواطنين والمواطنات للعمل بكليات الجامعة ، وفقاً للشروط التالية :
1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية
–2-ألا يكون مرتبطاً بوظيفة حكومية وقت تقديم الطلب
3- أن يكون حاصلاً على جميع الدرجات العلمية (بكالوريوس/ماجستير) من جامعات مرموقة ومعترف بها ، علماً أن الأولوية ستعطى للمتميزين
4-توفر الخبرات المطلوبة لكل وظيفة وإرفاق ما يفيد الشهادات التخصصية إن وجدت .
5- معادلة المؤهلات لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم .
6-– أن تكون جميع المؤهلات امتدادا للتخصص .
7-– أن تكون الدراسة في جميع المراحل الدراسية بالانتظام والتفرغ والإقامة في بلد الدراسة .
8- إجادة اللغة الإنجليزية لبعض التخصصات حسب احتياج الكلية .
9-– أن يكون حسن السيرة ولائقاً صحياً
10-الأولويةللمتميزين من خريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، وكذلك خريجي الجامعات العالمية المرموقة التي
تعترف بها وزارة التعليم والجامعة .
التقديم اعتباراً من من يوم الثلاثاء 1 /7 /1441هـ الموافق 25 /2 /2020م ، عبر الموقع الإلكتروني للجامعة وينتهي
الساعة الثالثة عصراً من يوم السبت 5 /7 /1441هـ الموافق 29 /2 /2020م
كانت هذه تفاصيل خبر جامعة الملك فيصل تعلن عن وظائف أكاديمية شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.