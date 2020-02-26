الأرصاد : رياح مثيرة للأتربة والغبار على عدة مناطق

صحيفة الخليج الالكترونية توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد إلى نجران؛ قد يصل إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، كما تتكوّن السحب الرعدية على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والشرقية، وانخفاضٌ ملموسٌ في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، بينما يتوقع -بمشيئة الله تعالى- تكوُّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاءٍ من شمال وشمال غرب المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

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