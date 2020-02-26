قنية تتيح الدفع تلقائياً من طريقة "مشيتك"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_السعودية نيوز

ربما تصبح عملية البحث عن بطاقات الائتمان داخل الحقيبة أو المحفظة لإخراجها والدفع بها رقمياً، شيئاً من الماضي، بفضل تكنولوجيا جديدة ابتكرتها شركة بطاقة ائتمان تتيح الدفع الإلكتروني للمستخدم بعد التعرف على هويته بواسطة "مشيته"، وفق 24.



وتعمل شركة ماستر كارد الأمريكية على تقنية تُحدد هوية العميل من طريقة مشيته وتقوم بتطابقها مع حسابه في البنك لتسمح له الدفع تلقائياً في محطات المترو أو القطار أثناء عبوره حواجز المرور.

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وقالت الشركة إن هذه التقنية التي أسمتها بـ " تقنية تحليل المشية" تعتمد على كاميرات قائمة على الذكاء الاصطناعي متصلة بمراكز بيانات الشركة والبنك يتم تركيبها حول وداخل محطات مترو الأنفاق والقطارات، لتصوير الركاب أو المسافرين عند اقترابهم من حواجز المرور وتقوم بتحديد هويتهم من طريقة "مشيتهم"، وبمجرد إتمام عملية المطابقة مع حساباتهم في البنك، تُفتح الحواجز المرورية للسماح لهم بالدخول مباشرة دون الحاجة لإبراز بطاقات الخصم أو الائتمان.

وأوضح متحدث باسم ماستر كارد أغاي بهالا لموقع الأوراق المالية الأمريكي "ماركت ووتش" أن الشركة بالفعل أبرمت اتفاقيات تعاون منظمات النقل لتطوير أنظمة دفع إلكترونية قائمة على تقنية التعرف على الوجه وطريقة المشي.

وأشار إلى الشركة تختبر عدة طرق للمصادقة مثل الطريقة التي يحمل بها المستخدم هاتفه أو الأذن التي يستعملها لإجراء مكالمات أو كيفية لمس الأصابع للأزرار، كما أنها اختبرت أيضاً نبضات القلب وتقنية مسح الأوردة، إضافة إلى الطريقة التي يمشي بها الشخص.