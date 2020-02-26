القاهرة تعلن الحداد .. وجنازة عسكرية في التشييع

دبي - بواسطة محمد فارس © Al Khaleej قدمت بواسطة

القاهرة:«الخليج»، وكالات

غيب الموت، يوم أمس الثلاثاء، الرئيس المصري السابق حسني مبارك، عن 91 عاماً، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في الآونة الأخيرة، فيما قررت رئاسة الجمهورية في مصر، إعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة مبارك.

وقال منير ثابت، صهر مبارك، إن الرئيس المصري السابق توفي في مستشفى الجلاء العسكري شرقي القاهرة، فيما كتب علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق في حسابه على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون».. انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم «أمس» والدي الرئيس مبارك.. اللهم اعف عنه واغفر له وارحمه.

وكشفت مصادر مقربة من الأسرة ل«سكاي نيوز عربية»، عن استعدادات جرت داخل مقبرة العائلة في منطقة المقطم شرقي القاهرة، لاستقبال الجثمان.

وتدهورت صحة الرئيس السابق على مدار الأيام القليلة الماضية، بعد خضوعه لعملية جراحية، حيث نقل إلى العناية المركزة، وفق ما ذكر نجله علاء على حسابه في «تويتر».

وقررت رئاسة الجمهورية في مصر، إعلان الحداد العام في جميع أنحاء البلاد اعتباراً من اليوم، لمدة ثلاثة أيام، حداداً على وفاة مبارك.

شاهد ايضا:-

لمحات من حياة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك

مقدم من: المصري اليوم

إعادة تشغيل الفيديو الإعدادات إيقاف HD HQ SD Advertisements LO تخطي الإعلان

وأصدر مجلس الوزراء المصري بياناً أمس، نعى فيه الرئيس الراحل، وقال فيه: «ينعى مجلس الوزراء ببالغ الحزن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية صباح أمس، 25 فبراير 2020. ويتقدم مجلس الوزراء بخالص العزاء لأسرة الفقيد وذويه، الذي كان أحد أبطال قواتنا المسلحة في معركة الكرامة، عام 1973، كما سبق له تولي رئاسة مجلس الوزراء في الفترة من أكتوبر/‏تشرين الأول 1981 وحتى يناير/‏كانون الثاني 1982«.

ونعى مجلس النواب، الرئيس الراحل، حيث ألقى علي عبدالعال، رئيس المجلس بياناً، خلال جلسة أمس، قال فيه: «أنعى ببالغ الحزن والأسى رئيس الجمهورية الأسبق محمد حسني مبارك، لما قدمه لوطنه كأحد قادة حرب أكتوبر المجيدة وكأحد قادة القوات المسلحة المصرية».

غنيم: تحمل مسؤولية ضخمة

بدوره كتب أحد أبرز نشطاء «ثورة يناير» المصرية وائل غنيم «رحمة الله على الرئيس حسني مبارك كان محباً ومخلصاً لمصر».

وأضاف: «تحمل مسؤولية ضخمة تجاه الشعب المصري، فأصاب كثيراً وأخطأ كثيراً وصبر على كثير من الأذى في نهاية عمره وسيحكم التاريخ عليه».

الفقي: محب لوطنه وللعروبة

وقال مصطفى الفقي، الذي عمل سكرتيراً للرئيس مبارك للمعلومات بين عامي 1985، 1992، إن مبارك كان رجلاً محباً لوطنه، ولجميع بلاد عروبته ومدافعاً عن قضايا بلاده، وتاريخه العسكري ناصع البياض ومشرف، ويعتز به جميع المصريون.

وتابع قائلاً: «مبارك رحمه الله كان رجلاً وطنياً من طراز فريد، ولديه حكمة وقدم مصلحة بلاده، وتاريخه العسكري مشرف ولا تشوبه شائبة».

فاروق حسني: التاريخ سينصفه

وقال وزير الثقافة المصري الأسبق فاروق حسني: «فقدت الأمة العربية والمجتمع الدولي رجلاً قائداً ومحباً للسلام، وكان متعاوناً مع العالم أجمع».

وتابع حسني أن مبارك رجل لم يأخذ حقه في الحياة، لكنه كان رئيساً عظيماً.. التاريخ بلا شك سينصفه.

جنازة من مسجد المشير طنطاوي

ذكرت مصادر مصرية أنه ستقام جنازة عسكرية للرئيس المصري الأسبق الراحل حسني مبارك اليوم الأربعاء.

ومن المقرر تشييع جثمان مبارك من مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة، وبعدها سيوارى الثرى في مقبرة العائلة في منطقة مصر الجديدة.