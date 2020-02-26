شركة شاومي تطلق ساعتها الذكية Mi Watch الجديدة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 26 فبراير 2020

متابعات_الخليج 365

أطلقت شركة شاومي ساعتها الذكية Mi Watch الجديدة، والتي تمتاز بقيمة جيدة بالنسبة لسعرها على غرار جميع المنتجات الأخرى للشركة الصينية.

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وتعتمد الساعة الذكية الجديدة من شاومي على معالج كوالكوم Snapdragon Wear 3100، الذي يعمل بواسطة أربعة أنوية ARM Cortex A7 وبسرعة تصل إلى 1.2 جيجاهرتز، مع ذاكرة وصول عشوائي سعة واحد غيغابايت وذاكرة eMMC داخلية سعة 8 غيغابايت لنظام التشغيل وبيانات المستخدم.

وتدعم الساعة الذكية الجديدة مودم الاتصالات الهاتفية الجوالة والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS و GlonassوBeiDou وتقنية اتصالات المجال القريب NFC، بالإضافة إلى تسجيل الأنشطة البدنية والرياضية، وتدعم شبكة الواي فاي WiFi 802,11 b/g/n، ولم تفصح الشركة الصينية عن أية بيانات بخصوص موعد طرح الساعة الذكية الجديدة في الأسواق العالمية أو أسعارها المتوقعة في أسواق المنطقة العربية.