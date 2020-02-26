دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة صحيفة عاجل الالكترونية ولي عهد البحرين يوجه بتعليق الدراسة لمدة أسبوعين لمواجهة كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية، عن تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد الأربعاء بناءً على توجيهات اللجنة التنسيقية برئاسة الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.

يأتي ذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها البحرين للحدّ من انتشار فايروس «كورونا»، والتحقق من نتائج الفحوصات الطبية الخاصة بالمخالطين للمصابين بالفايروس، والذين سبق دخولهم البلاد قبل إعلان إيران انتشار فايروس كورونا في مدنها، وفقًا لصحيفة الأيام البحرينية.

اقرأ أيضًا:

إيران.. إصابة نائب رئيس وزير الصحة بكورونا الجديد

«كورونا» يجبر مجلس خبراء القيادة بإيران على تأجيل اجتماعه