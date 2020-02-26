- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
وجاءت تصريحات دسالين خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.
وأشار مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض، وأوضح دسالين أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية.
إعادة تشغيل الفيديو
التالي
-
الأحزاب المشاركة بحكومة الفخفاخ توقع وثيقة برنامج عملها
وقع عدد من الأحزاب التونسية، المشاركة في حكومة إلياس الفخفاخ المقترحة، وثيقة تعاقدية مشتركة، تضمنت برنامج عمل الفخفاخ وأولوياته الحكومية.سكاي نيوز عربية
-
مدينة الأثاث في دمياط.. خطوة لتعزيز النمو الاقتصادي
شيدت الحكومة المصرية مدينة للأثاث، على مقربة من مدينة دمياط الساحلية، بهدف تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز الصادرات إلى الخارج.سكاي نيوز عربية
-
1
إلغاء
الإعدادات
إيقاف
HD
HQ
SD
LO
وزير سوداني: الاتفاق على 90% من نقاط الخلاف بشأن "النهضة"
مشاركة
مشاركة
تغريدة
مشاركة
بريد إلكتروني
التالي في المشاهدة
التالي
أخبار ذات صلة
وظهر الثلاثاء، التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بمكتبه بالقصر الجمهوري مع المبعوث الأثيوبي، الذي حمل رسالة من رئيس وزراء بلاده تتعلق بمحادثات سد النهضة الإثيوبي المزمع عقدها يومي 27 و28 من فبراير الحالي في العاصمة الأميركية واشنطن.
كانت هذه تفاصيل خبر إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.