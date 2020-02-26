إثيوبيا: مفاوضات سد النهضة قطعت شوطا كبيرا

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty دسالين أكد دور السودان الإيجابي خلال المفاوضات

وجاءت تصريحات دسالين خلال لقائه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في العاصمة الخرطوم.

وأشار مبعوث رئيس الوزراء الإثيوبي، إلى دور السودان الإيجابي لتجاوز المصاعب التي واجهت التفاوض، وأوضح دسالين أن رئيس الوزراء الإثيوبي آبى أحمد يرغب في توقيع اتفاقية ملء وتشغيل السد بعد الانتخابات الرئاسية الإثيوبية.

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