شكرا لقرائتكم خبر عن الخطوط الجوية القطرية تعلن خفض الرحلات إلى إيران والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الخطوط الجوية القطرية على تويتر، عن خفض الرحلات إلى إيران.
يذكر أن الخطوط الخطوط الجوية القطرية قالت، إن قطر ستطلب من الركاب القادمين من إيران وكوريا الجنوبية البقاء فى منازلهم أو فى منشأة للحجر الصحى لمدة 14 يوما بسبب مخاوف من تفشى فيروس كورونا المستجد.
كما كشفت تحاليل طبية إيرانية إصابة كل من نائب وزير الصحة الإيراني وأحد أعضاء البرلمان بفيروس كورونا الجديد، بينما تكافح السلطات في إيران لاحتواء تفشي الفيروس الذي أودى بحياة 16 شخصا في البلاد حتى الآن.
وكان نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي قد نفى أن تكون بلادة متسترة على مدى تفشي المرض البلاد. وقد بدا على نائب الوزير الإعياء وهو يتحدث إلى الصحفيين.
وأشارت تقارير أن التحاليل التي أجريت للنائب البرلماني عن العاصمة طهران، محمود صادقي، أكدت إصابته بالفيروس.
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