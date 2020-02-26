الإمارات: جاهزون "لأسوأ الاحتمالات" مع انتشار "كورونا" بالشرق الأوسط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول بالهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة في تصريحات لرويترز اليوم الأربعاء، إن الإمارات "مستعدة جيدا وجاهزة لمواجهة أسوأ الاحتمالات" مع انتشار فيروس كورونا المستجد فى الشرق الأوسط. وأضاف المسؤول أن الإمارات لديها منشآت كافية لوضع المرضى فى الحجر الصحى وأن الجهات المعنية تلقت توجيهات "بمتابعة كل الوافدين إلى البلاد متابعة كاملة". Advertisements وأوضح أنه لا يوجد خطط فى الوقت الحالي لإلغاء مؤتمرات أو أحداث عامة أو لإغلاق مؤقت للمدارس أو الشركات أو المؤسسات بسب فيروس كورونا المستجد وشخصت إصابة 13 شخصا بالمرض فى الإمارات تعافى ثلاثة منهم واثنان فى حالة خطيرة.

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