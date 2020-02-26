عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سوني تكشف عن هاتف مخصص للاستخدامات الشاقة

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

كشفت شركة سوني النقاب عن الموديل الجديد من هاتفها الفاخر Xperia 1 II الذي يدعم شبكة الاتصالات الجوالة 5G.



وأوضحت الشركة اليابانية أن الهاتف الفاخر Xperia 1 II الجديد يمتاز بشاشة OLED قياس 6.5 بوصة بنسبة باعية (نسبة الطول إلى العرض) سينمائية تبلغ 21:9 وبدقة وضوح (4K (3840 × 1644 بيكسل.

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ويشتمل الهاتف Xperia 1 II الجديد على كاميرا ثلاثية على الجانب الخلفي بدقة وضوح 12 ميجابيكسل التي تتيح التقاط ما يصل إلى 20 صورة في الثانية بدقة الوضوح الكاملة، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة وضوح 8 ميجابيكسل لالتقاط صور السيلفي.

وينبض بداخل الهاتف الجديد معالج Qualcomm Snapdragon 865 مع ذاكرة وصول عشوائي سعة 8 جيجابايت وذاكرة داخلية سعة 256 جيجابايت، في حين يعمل بنظام التشغيل أندرويد 10.

ويأتي الهاتف مزودا ببطارية تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير ساعة، كما أنه مخصص للاستخدامات الشاقة بفضل دعم فئة الحماية IP65/68.

ومن المقرر أن تطلق سوني هاتفها الفاخر Xperia 1 II بالأسواق في الربع الثاني من العام الجاري.