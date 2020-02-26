كوريا الجنوبية تعلن حصيلة جديدة للمصابين بـ"كورونا"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كوريا الجنوبية تعلن حصيلة جديدة للمصابين بـكورونا

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، الأربعاء، تسجيل 169 حالة إصابة إضافية بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الحالات المسجلة إلى 1146.



جاء ذلك بعد أن كان إجمالي حالات الإصابة المسجلة بالفيروس في البلاد 51 حالة فقط قبل أسبوع.

ومن بين حالات الإصابة الـ169، تم تأكيد 134 حالة من مدينة دايجو، حسب بيان لوزارة الصحة نقلت عنه وكالة بلومبرج للأنباء.

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وقال المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية، إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا حتى الآن.

وأعلنت كوريا الجنوبية، الثلاثاء، تسجيل 84 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الحالات المصابة 977 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المراكز الكورية الجنوبية للسيطرة على الأمراض، قولها إنه تم تسجيل حالة الوفاة العاشرة بفيروس كورونا.

وأعلنت الصين، الأربعاء، ارتفاع حصيلة ضحايا فيروس كورونا إلى 2715 حالة، بعد تسجيل 52 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية، وإصابة 78 ألفا.

وارتفعت حصيلة الوفيات والإصابات المؤكدة حول العالم من جرّاء فيروس كورونا إلى 2705، وبلغ عدد المصابين بالوباء أكثر من 80 ألفاً و277 حالة، بينما تعافى 27 ألفا و471 شخصا.