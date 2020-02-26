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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. هونر العالمية تطلق هاتفها HONOR 9X Pro وأحدث إصداراتها

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

أطلقت شركة هونر العالمية هاتفها الجديد HONOR 9X Pro فى مدينة برشلونة الإسبانية، ويعد أول هاتف للشركة يعمل بمعالج Kirin 810 ثماني النواة صُمم على شريحة مقاس 7 نانومتر ليوفّر الأداء القوي والقدرات الفائقة وليخفّض استهلاك الطاقة بدعم الذكاء الاصطناعي، كما يعتمد على معرض تطبيقات هواوى.



ويحتوى الهاتف على تصميم خلفي ثلاثي الأبعاد مصنوع من الزجاج المتدرج على شكل الحرف X، بالإضافة إلى شاشة العرض الكاملة التي تضم بداخلها كاميرا أمامية تخرج للأعلى عند تشغيلها، وكاميرا ثلاثية خلفية بدقة 48 ميجابكسل مزودة بخاصية التصوير الليلي الفائقة.

ويتضمن الهاتف الجديد التحديثات المهمة من إصدار HONOR 9X الذي أطلق مسبقاً ضمن نفس السلسلة، وسيجد العملاء في الهاتف قدرات المعالجة الفائقة المدعمة بالذكاء الاصطناعي وإمكانيات اللعب المطورة والشاشة الأكبر والقوة الإضافية في البطارية.

ويتمتع العملاء بتجربة مشاهدة رائعة بفضل شاشة العرض الكاملة التي تُشكّل 92% مقارنة بالحجم الكلي لهيكل الهاتف، وكاميرا أمامية تخرج للأعلى بدقة 16 ميجابيكسل، ومستشعر البصمة الجانبي.

والهاتف مزود بنظام سائل للتبريد لتمكين المستهلكين من الحصول على تجربة ألعاب إستثنائية, و لعشاق الذاكرة الكبير يأتي الهاتف بمساحة داخلية 6 جيجا رام ومساحة تخزين 256 جيجا بايت.

ومن خلال معرض تطبيقات هواوي يوفر هاتف HONOR 9X PRO العديد من التطبيقات من الصحة إلى تطبيقات الألعاب و التواصل الإجتماعي بالإضافة إلى تطبيقات التصوير, من خلال الولوج السهل و الأمن للمستخدمين يمكنك إستخدام جميع تطبيقات الحياة اليومية, و حتى الآن العديد من التطبيقات تعمل بشكل سليم من ضمنها Facebook , WhatsApp و Instagram وغيرها من العديد من التطبيقات الآخرى.

وإما ما يتعلق التطبيقات التي لا يدعمها متجر هواوي فيمكنك إستخدام التطبيقات من خلال نسخة الموقع الإلكتروني مثل YouTube , Uber وCareem .

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وأعلنت هونر العالمية خلال الحدث إن الهاتف المرتقب هونر HONOR 9X PRO سيكون متاحا للحجز المسبوق بمصر فى 8 مارس على أن يتم اتاحته فى الأسواق فى 19 من نفس الشهر، حيث تحدد سعر الهاتف 4499 جنيها مصريا.

وتقدم هونر هداية لأول 400 شخص يسجلون بالحجز المسبق، منها سماعه هونر الرياضية البرو، و ضمان علي الهاتف لمدة 24 شهرًا، إضافة إلى 50 جيجابت من مساحة التخزين على السحابة لمدة 6 أشهر و عضوية موسيقى هواوى لمدة 6 أشهر أيضا.

إطلاق هونر Magic Book

وأطلقت هونر منتجات آخرى مثل HONOR Magic Book 14&15 و الذي يتميز بشاشة عرض كاملة بدون حواف، و لشحن السريع الذي يدعم 65W و كاميرا منبثقة من لوحة المفاتيح و كالعادة إهتمت هونر بالتصميم حيث يأتي اللاب توب بتصميم خفيف جدا من المعدن الأنيق بلونين الرصاصي و الفضي.

سماعة HONOR Magic Buds

كما أطلقت سماعة HONOR Magic Buds و التي تعد إختيارك الأفضل حيث تأتي بعازل الضوضاء و تصميم ثابت في أذنك أثناء الرياضة و الحركة, وتأتي السماعة بميكروفون ثلاثي عازل للضوضاء ليوفر لك تجربة مكالمات نقية و سيكون كلا المنتجين متوفرين بداية من شهر أبريل القادم.