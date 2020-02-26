أفضل 10 هواتف بسعر أقل من 2000 جنيه.. مقارنة بالصور والأسعار والمواصفات

دبي - بواسطة محمد فارس © سامسونج سامسونج

تصاعدت الحرب التجارية بين شركات الهواتف الذكية، إلى حد إغراق السوق بهواتف جديدة بشكل يومي دون أن تحمل جديدا حقيقيا.

وأمام هذا الجنون، بات المستهلكون في حيرة شديدة بسبب اتساع مساحة الاختيار والتشابه الشديد والتقارب في الأسعار. © A1K أوبو A1K أوبو

إذا كنت تريد هاتفا بسعر اقتصادي، ليس عليك اللهاث خلف طوفان إعلانات الشركات، فهناك هواتف عديدة تلبي لك احتياجاتك. © سامسونج A01 سامسونج A01

مصراوي يستعرض في هذا التقرير، أفضل 10 هواتف يمكن شراؤها بسعر يقل عن 2000 جنيه، اعتمادا على مؤشر قياس الأداء الخاص بشركة ANTUTU.

1- نوكيا 5.1 بلس

على الرغم من طرحه للبيع في يوليو 2018، لا يزال هذا الهاتف يمثل أفضل صفقة لمن يريد أفضل قيمة مقابل أقل سعر.

حقق الهاتف 140 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1700 جنيه فقط. ويمكن القول إنه الوحيد تحت سعر الـ 2000 جنيه الذي يمكنك من اللعب بكفاءة عالية.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5.86 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية هليو بي 60 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 3 جيجا.

ويتميز بتصميم زجاجي كامل من الأمام والخلف، وكاميرا خلفية ثنائية 13 و 5 ميجابكسل، وأمامية 8 ميجا.

ويتميز بوجود مستشعر للبصمة في الخلف. والبطارية 3060 مللي أمبير.

2- شاومي ريدمي 8A

طرح للبيع في مصر قبل نحو شهرين فقط. وحقق الهاتف 95 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1749 جنيها فقط. © شاومي ريدمي 8A شاومي ريدمي 8A

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.22 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية سنابدراجون 636 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا.

البطارية بسعة 5000 مللي أمبير هي نقطة القوة الأساسية، وتدعم الشحن السريع. © نوكيا 2.3 نوكيا 2.3

ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 12 ميجابكسل، وأمامية 8 ميجا.

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة.

3- سامسونج A01 © نوكيا 3.2 نوكيا 3.2

طرح للبيع في مصر قبل نحو شهرين فقط. وحقق الهاتف 95 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1879 جنيها. © Y90 فيفو Y90 فيفو

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5.7 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية سنابدراجون 439 بذاكرة داخلية 16 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا. © نوكيا 5.1 بلس نوكيا 5.1 بلس

البطارية بسعة 3000 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 12 و 2 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا. © C2 ريلمي C2 ريلمي

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة.

4- هواوي Y6S

طرح للبيع في مصر قبل نحو شهر واحد. وحقق الهاتف 86 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1977 جنيها.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.09 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية ميدياتك هيليو بي 35 بذاكرة داخلية 64 جيجا وذاكرة عشوائية رام 3 جيجا. وهي نقطة القوة الأساسية. © هواوي Y6S هواوي Y6S

البطارية بسعة 3020 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل، وأمامية 8 ميجا. © هواوي Y5 برايم 2019 هواوي Y5 برايم 2019

ويتميز الهاتف بوجود مستشعر للبصمة في الخلف.

5- نوكيا 3.2

طرح للبيع في مصر قبل نحو سنة كاملة. وحقق الهاتف 80 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1925 جنيها.

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يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.26 بوصة، ومعالج رباعي الأنوية سنابدراجون 429 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 3 جيجا.

البطارية بسعة 4000 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا.

ويتميز الهاتف بوجود مستشعر للبصمة في الخلف.

6- ريلمي C2

طرح للبيع في مصر قبل نحو 8 أشهر. وحقق الهاتف 75 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1700 جنيه.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.1 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية ميدياتك هيليو بي 22 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا.

البطارية بسعة 4000 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية 13 و 2 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا.

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة في الخلف.

7- أوبو A1K

طرح للبيع في مصر قبل نحو 7 أشهر. وحقق الهاتف 75 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1815 جنيه.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.1 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية ميدياتك هيليو بي 22 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا.

البطارية بسعة 4000 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 8 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا.

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة في الخلف.

8- فيفو Y90

طرح للبيع في مصر قبل نحو 6 أشهر. وحقق الهاتف 57 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1700 جنيه.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.22 بوصة، ومعالج ثماني الأنوية ميدياتك هيليو بي 22 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا.

البطارية بسعة 4030 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 8 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا.

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة في الخلف.

9- نوكيا 2.3

طرح للبيع في مصر قبل نحو شهرين فقط. وحقق الهاتف 57 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1659 جنيها.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 6.2 بوصة، ومعالج رباعي الأنوية ميدياتك هيليو بي 22 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا.

البطارية بسعة 4000 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية ثنائية 13 و 2 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا.

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة في الخلف.

10- هواوي Y5 برايم 2019

طرح للبيع في مصر قبل نحو 8 أشهر فقط. وحقق الهاتف 56 ألف نقطة على مؤشر ANTUTU، ويباع بسعر 1595 جنيها.

يأتي الهاتف بشاشة مقاسها 5.71 بوصة، ومعالج رباعي الأنوية ميدياتك هيليو بي 22 بذاكرة داخلية 32 جيجا وذاكرة عشوائية رام 2 جيجا.

البطارية بسعة 3020 مللي أمبير. ويأتي الهاتف بكاميرا خلفية 13 ميجابكسل، وأمامية 5 ميجا.

ويفتقر الهاتف إلى وجود مستشعر للبصمة في الخلف.