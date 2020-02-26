شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 11 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 11 حالة إثر تسجيل إصابتين جديدتين.

وقالت الوزارة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية، إن الحالتين الجديدتين لمواطنين اثنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.

وأوضحت أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)".

وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

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كانت وزارة الصحة الكویتیة الثلاثاء تأكید إصابة 3 مواطنین كویتیین بفیروس كورونا المستجد (كوفید 19) (لیصل بذلك عدد الحالات المؤكد إصابتھا بالفیروس فى البلاد إلى 8 حالات حتى الآن.

وأوضحت الوزارة في بیان لوكالة الانباء الكویتیة أن الثلاث اصابات الجدیدة كانت من القادمین من الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة ممن كانوا في الحجر الصحي الإجباري، وقالت إنھم جمیعا بصحة جیدة حیث تم عزلھم فى إحدى المستشفیات التابعة لوزارة الصحة المعدة والمجھزة للتعامل مع فیروس كورونا المستجد (كوفید 19).

ونقل موقع إلكترونى إيرانى عن رئيس جامعة ساوه للعلوم الطبية قوله اليوم الثلاثاء إن إيرانيين آخرين مصابين بفيروس كورونا توفيا ليرتفع بذلك عدد وفيات الفيروس فى الجمهورية الإسلامية إلى 14،ونقل موقع اقتصاد أونلاين عن المسؤول قوله "التحاليل أظهرت إصابتهما بفيروس كورونا المستجد".

وقالت وزارة الصحة الإيرانية أمس الاثنين إن 61 شخصا أصيبوا بالفيروس فى إيران، أعلنت وزارة الصحة الفيتنامية تعافى كافة المصابين بفيروس كورونا فى البلاد، والبالغ عددهم 16 حالة، وأوضحت الوزارة - فى بيان نقلته شبكة "سى أن أن" الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن مريضا واحدا مازال يخضع للرقابة الطبية، بينما تم السماح لباقي المرضى بمغادرة المستشفى.