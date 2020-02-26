شكرا لقرائتكم خبر عن انتخاب المغرب مقررا للمنتدى الإفريقى الإقليمى للتنمية المستدامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتخب المغرب مقررا للدورة السادسة للمنتدى الإفريقي الإقليمى للتنمية المستدامة، التي افتتحت أعمالها الثلاثاء بمدينة فكتوريا بزيمبابوى.

وتتولى زيمبابوي رئاسة المنتدى، وتأتي جمهورية الكونغو الديمقراطية في منصب نائب الرئيس، وتم انتخاب أوغندا وليبيريا نائبين ثانيا وثالثا للرئيس على التوالي.

وتهدف الدورة الحالية للمنتدى، والمنظمة تحت عنوان "2020-2030: عشرية من أجل إفريقيا متحولة ومزدهرة في إطار برنامج 2030"، لتتبع الانجازات التي تم تحقيقها في إطار مخطط أهداف التنمية المستدامة في إفريقيا، حيث يشكل المنتدى أرضية للعمل من أجل دعم جهود البلدان الإفريقية في سعيها لتفعيل خطط التنمية.

كما تهدف الدورة السادسة من المنتدى، التي تعقد حتى يوم الخميس المقبل، إلى تمكين مختلف المشاركين من استكشاف وتعميق دراسة الإجراءات الملموسة التي ستتيح للبلدان الأفريقية تحقيق أهداف التنمية في آجالها المحددة.