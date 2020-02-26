شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ارتفاع وفيات "كورونا" في إيطاليا إلى 10 والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - توفي 3 أشخاص مصابين بفيروس كورونا الجديد في شمال إيطاليا، الثلاثاء، ليصل العدد الإجمالي للوفيات في البلد الأكثر تأثراً بالمرض في أوروبا إلى 10.



وقال أنجيلو بوريلي رئيس وكالة الحماية المدنية في إيطاليا، إن الـ3 في الثمانينات من العمر، وهم من لومباردي، أكثر المناطق تضرراً بالفيروس في إيطاليا. وأضاف "بوريلي" أن عدد الحالات المؤكدة بالإصابة ارتفع إلى 322 غالبيتهم في شمال البلاد.

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