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سويسرا تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سويسرا تسجل أول إصابة بـكورونا

الأربعاء 26 فبراير 2020

سويسرا تسجل أول إصابة بـ

الخليج 365

أعلنت السلطات السويسرية، الثلاثاء، عن أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، وذلك بمنطقة قريبة من إيطاليا. 

 

وقال المكتب الفيدرالي للصحة العامة في بيان: "نقل هذا الشخص إلى المستشفى وعزل، ووضعه الصحي جيد".

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وكُشفت هذه الحالة في كانتون تيتشينو على الحدود مع إيطاليا، والرجل سبعيني زار مؤخراً ميلانو شمال إيطاليا؛ حيث أصيب بالوباء.

 

وتشهد إيطاليا ارتفاعاً مفاجئاً في عدد الحالات المصابة بـ"كورونا" في الأيام الماضية، وحتى الآن توفي 10 أشخاص، وبلغ عدد الإصابات 322.

 

وأعلنت النمسا، الثلاثاء، عن أولى حالتين، وهما زوجان إيطاليان من برجامو في لومباردي، كما سُجلت حالات في فرنسا وألمانيا القريبتين من سويسرا.

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