قادمة من إيران.. 6 إصابات جديدة بـ"كورونا" في البحرين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - قادمة من إيران.. 6 إصابات جديدة بـكورونا في البحرين الأربعاء 26 فبراير 2020 الخليج 365 سجلت البحرين 6 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، لأشخاص قادمين من إيران، بحسب ما أكدته وزارة الصحة في البلاد.

Advertisements وقالت وكالة الأنباء البحرينية إنه بذلك ارتفع بذلك الإجمالي للإصابات بفيروس كورونا الجديد في المملكة إلى 23 شخصاً. أعلنت وزارة التربية والتعليم البحرينية تعليق الدراسة في المدارس الحكومية والخاصة ورياض الأطفال لمدة أسبوعين ابتداء من الأربعاء، وذلك كإجراء احترازي للاطمئنان على سلامة الطلبة في ضوء الاحتياطات التي اتخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا".

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