الجزائر تسجل أول إصابة بـ"كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجزائر تسجل أول إصابة بـكورونا
الأربعاء 26 فبراير 2020
الخليج 365
أعلنت الجزائر، الثلاثاء، تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) في البلاد.
وقال وزير الصحة الجزائري عبدالرحمن بن بوزيد، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن الأمر يتعلق بمواطن إيطالي دخل الجزائر يوم 17 فبراير/شباط.
وأشار إلى اكتشاف إصابة المواطن الإيطالي بالفيروس بفضل نظام اليقظة الذي اعتمدته البلاد على مستوى كل المداخل البرية والجوية والبحرية للبلاد.
في السياق، سجَّلت الصين، الثلاثاء، 71 حالة وفاة جديدة بالفيروس القاتل ليرتفع الإجمالي إلى 2663 حالة في أنحاء البلاد.
وأعلنت السلطات الصحية تسجيل 508 إصابات جديدة بالفيروس، ما يمثل انخفاضاً في عدد الإصابات اليومية منذ انتشار الفيروس، وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 77658 حالة.
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