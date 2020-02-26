عدن - ياسمين عبد الله التهامي - سامسونج تطرح هاتف Galaxy A71 بالإمارات.. المواصفات والسعر

الأربعاء 26 فبراير 2020

الخليج 365

طرحت شركة سامسونج للإلكترونيات هاتفها Galaxy A71 الذي يعد أحدث إضافات الشركة إلى سلسلة هواتف Galaxy A في الإمارات.



وقالت الشركة في بيان الثلاثاء: "تم تصميم الجهاز الجديد لمنح المستخدمين ابتكارات هادفة وتجربة استخدام رائعة".

وأوضحت أنه تم تزويده بتقنيات وميزات محسّنة تشمل بطارية تدوم طويلا، إضافة إلى كاميرا أكثر ذكاءً لمساعدتك على التقاط العالم كما تراه.

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ويأتي هاتف A71 مع شاشة عرض لا متناهية تمنح المستخدمين تجارب مشاهدة غامرة خالية من أي عيوب.

كاميرات فائقة

تم تزويد الهاتف بأربع كاميرات متطورة، لالتقاط اللحظات الأكثر أهمية في حياتنا، كما يتيح للمستخدم التقاط أي شيء تقريبا بتفاصيل دقيقة وجودة مذهلة ليلا ونهارا، وذلك من خلال تزويده بكاميرا رئيسية وكاميرا فائقة الاتساع وكاميرتي ماكرو وعمق الرؤية إلى جانب العديد من الميزات الذكية.

يأتي هاتف Galaxy A71 مع شاشات عرض مذهلة لا متناهية من نوع Super AMOLED تمتد من حافة الجهاز إلى الحافة الأخرى، بمقاس 6.7 بوصة أو 5.7 بوصة على التوالي، حيث تعد من أكبر شاشات العرض التي تطورها سامسونج في هواتفها الذكية حتى الآن، ما يمنح المستخدمين تجربة مشاهدة واسعة وغامرة للبرامج والعروض المفضلة أو عند ممارسة الألعاب.

يتوفر الهاتف بألوان الأسود والأزرق والفضي البريزمية بسعر 1522.86 درهم إماراتي.