شكرا لقرائتكم خبر عن إفطار مع الزراف في حديقة الحيوانات بالعين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: ”الخليج 365” أطلقت حديقة الحيوانات بالعين تجربة الإفطار مع الزراف التي تعد نشاطا صباحياً مبهجاً لأفراد العائلة وسط الحياة البرية ومناظرها الطبيعية الحية، حيث يتناول أفراد العائلة طعامهم وإطعام الزراف وجبتها اليومية.

تبدأ التجربة في التاسعة صباحاً برحلة من البوابة الرئيسية يمر خلالها الزائر بمعارض ومشاهد متنوعة للحيوانات وهي تعيش يومها بكل حرية، ثم التوجه إلى منصة إطعام الزراف وتتضمن بوفيه لوجبة الإفطار مع خيارات المأكولات والمشروبات المتنوعة.

يأتي الجزء الأكثر إثارة في التجربة عندما يستمتع الزوار بإطعام الزراف وجبتها الصباحية من الجزر والخس، مع مشاهدتها وهي تمارس حياتها اليومية على طبيعتها وتقترب وتبتعد كلما لوّح لها الزوار بطعامها المفضل.

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