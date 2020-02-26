شكرا لقرائتكم خبر عن على أبواب بلاد العجائب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

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عبد اللطيف الزبيدي

هل سينتصر المتصوفون في نهاية مطاف العلوم والتقانة؟ نصوصهم الشعرية والنثرية تبدو وكأنها أبعد من الخيال العلمي، لكنها قياساً على عجائب العلم والتقانة اليوم، تلوح أشبه بالشطحات النوستراداموسية. لعل القارئ يتذكّر المقولة المنسوبة إلى الفيزيائي الراحل ستيفن هوكينج:«إن مستقبل الفيزياء هو الميتافيزيقا». العلم يتقدم والناس لا يشعرون. السبب بسيط، وهو أننا محمولون على ظهر سفينة التحوّلات العلمية التقانية. كل شيء يتغيّر على متنها، ونحن نظن أن الجديد سيأتي من خارجها.

من الصعب أن يدرك الناس اليوم أنهم مختلفون جدّاً عمّا كانوا عليه في العقدين الأخيرين من القرن الماضي. سلاسة التغيّر تجعلهم لا يرون التحوّل. في حين لم تكن الهواتف الذكيّة موجودة، وهي اليوم أقدر من أكبر حاسوب شخصي قبل ثلاثين سنة. لم يكن محرّك البحث العملاق جوجل قد ولد بعد، لا فيسبوك ولا واتساب ولا «أنِستَ غراما». الطريف هو أن يسأل البعض في استغراب: وما الجديد الذي حدث؟ هذه هي المسألة. أنت اليوم لست أنت أمس. أنت اليوم مضاف إليك مارد «شبّيك لبّيك»، ومعه الخادمة «بيكسبي» أو«سيري» التي تقول لها سيري فتسير إلى حيث شئت المسير. هاتفك الجوّال يستطيع أن يحمل مكتبة بها مئة ألف كتاب، لا تقوى على نقلها الإبل الأربعمئة التي كانت تحمل مكتبة الصاحب بن عبّاد. لا يوجد مؤلف موسيقيّ في التاريخ حلم ولو برؤية مليون عمل في مكتبة موسيقية في المنام. نقّالك يستطيع اليوم تخزين مئات الآلاف من روائع هذا الفن، لا ينوء بحملها ولا يئن. بالخليويّ حيثما كنت، ترتبط مباشرة بال«جي.بي.أس»، الأقمار الاصطناعية دليلك صوتاً وصورة.

لكن الإنسان دخل لتوّه بلاد العجائب العلمية التقانية. إحدى الأعاجيب أن تجعل الرقميّ يصبح مادّة مجسّمة بالأبعاد الثلاثية. عليك تصوّر المستقبل، أن تسأل: إلى أين يمكن أن يذهب تطور الطب، إذا صارت الطباعة الثلاثية الأبعاد تتعامل مع معلومات مثل الحمض النووي، وأضحى «حبر» هذا الجهاز ضرباً من الخلايا الجذعية مثلاً أو ما يراه أهل الاختصاص؟ يدخل المريض، بعد لحظات من الفحص، بكبسة زر تُخرج الطابعة قلباً يخفق أو كبداً غضة «ع الزيرو».

لزوم ما يلزم: النتيجة الزمنية: بعد عقد ستجدون أنفسكم في قرن جديد كل عشر سنوات.

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