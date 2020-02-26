شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان يقر بمصرع جنديين.. والشقاق يضرب ميليشيات طرابلس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا، والولايات المتحدة، فضلاً عن بعثة الاتحاد الأوروبي، أمس الثلاثاء، جميع الأطراف في ليبيا إلى تجنب عرقلة الحوار السياسي المقرر انطلاقه اليوم الأربعاء في جنيف، ورحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا بالبيان، فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مقتل جنديين تركيين في ليبيا، في حين تصاعد الشقاق بين وزير داخلية «الوفاق» وميليشيات طرابلس.

وأعربت السفارات في بيان مشترك عن ترحيبها «بالتقدّم الكبير الذي أُحرز في المحادثات التي يسّرتها الأمم المتحدة في جنيف للتوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا».

وزاد أنها «تتطلع أيضاً إلى إطلاق مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة في 26 فبراير/‏شباط، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن رقم 2510 (2020)».

وأضاف البيان، «بينما يجتمع الليبيون المسؤولون في حوار جاد وسلمي حول القضايا التي تفرّق بينهم، فإنّنا ندعو جميع الأطراف إلى تجنّب العرقلة والانخراط بحسن نيّة، بينما تمضي ليبيا قُدماً في تحوّلها الديمقراطي».

من جانبها، رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالبيان الأوروبي الأمريكي المشترك،مؤكدة أن الاجتماعات ستبدأ في موعدها المقرر اليوم رغم إعلان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تعليق مشاركتهما.

وقالت البعثة الأممية في سلسلة تغريدات لها بموقع «تويتر»: «ترحب بعثة الأمم المتحدة برسائل الدعم من المجتمع الدولي للحوار الذي تيسره البعثة في المسارات المختلفة، وآخرها البيان المشترك الصادر عن سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي وتصريحات وزير الخارجية السعودي يوم أمس الأول». وأضافت البعثة أنها تجدد «دعوتها إلى مختلف الأطراف الليبية لوضع مصلحة ليبيا والليبيين فوق أي اعتبارات أخرى، من أجل الإسراع في إنهاء معاناة أهلهم الذين يدفعون أثماناً باهظةً عن كل يوم تأخير».

أردوغان يعلن مقتل جنديين تركيين

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من جهة أخرى، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أمس، مقتل جنديين تركيين في ليبيا؛ حيث أرسلت أنقرة جنوداً ومرتزقة لدعم ميليشيات حكومة طرابلس.

وتحدث أردوغان عن الواقعة في مؤتمر صحفي في أنقرة قبيل توجهه إلى أذربيجان، دون أن يحدد متى قتل الجنديان، ومن الجهة التي قتلتهما.

الجيش يضع خطة لتأمين الحدود

في الأثناء، أطلق الجيش الليبي، أمس، خطة أمنية لتأمين الحدود التي تطل على السودان وتشاد والنيجر والجزائر؛ للقضاء على الجماعات الإرهابية والعصابات العابرة للحدود، ومكافحة الهجرة غير النظامية.

وقال مدير مكتب الإعلام بالمناطق العسكرية الجنوبية محمود الورفلي، إن هذه الخطة تتضمن تسيير دوريات على كامل الحدود الجنوبية المتاخمة للسودان والنيجر وتشاد والجزائر؛ للقضاء على المجموعات الإرهابية وعصابات التهريب التي تمارس الابتزاز والسطو على سكان تلك المناطق.

خلافات وتصفية حسابات بين الميليشيات

إلى ذلك، تصاعدت حدّة الخلافات بين ميليشيات طرابلس ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، على خلفية التصريحات الأخيرة التي اتهم فيها الوزير «ميليشيات النواصي»، أكبر وأقوى ميليشيات العاصمة، بالفساد المالي واستغلال النفوذ للاعتداء على مؤسسات الدولة. وتحوّلت هذه الخلافات إلى معركة لتصفية الحسابات، تعكس فجوة الخلافات بين قوات «الوفاق»، وتجسد الصراع على السلطة والنفوذ بين أجنحتها.(وكالات)