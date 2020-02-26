شيرين تُشعل حماس جمهور «الفجيرة للفنون» بأشهر أغانيها

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة:بكر المحاسنة

أحيت الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب الليلة الخامسة من مهرجان الفجيرة الدولي للفنون بدورتة الثالثة، بحضور الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، والفنانين هاني رمزي وسلمى المصري، وديما بياعة، وجمهور كبير في مسرح الكورنيش الكبير في الفجيرة.

قدمت شيرين مجموعة من أشهر أغانيها التي أشعلت المدرجات بالتصفيق والرقص، مثل «أنا مش مبينالو» و«كدابين» و«الوتر الحساس» و«إيه يعني»، كما تفاعل الجمهور مع شيرين أثناء أداء أغنية «يا حبيبي» لكوكب الشرق أم كلثوم.

وألقى الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان كلمة خلال الحفل قدم فيها الشكر لشيرين وأثنى على أدائها، كما قدم الشكر لأهالي الفجيرة والقائمين على المهرجان.

وعبرت شيرين عن سعادتها بإحياء هذه الليلة المميزة ضمن فعاليات المهرجان، ووجهت الشكر لإدارته على حسن الاستقبال والضيافة. وقالت ل ”الخليج 365”: مستوى التنظيم في المهرجان متميز جداً، وإنها تتطلع للمشاركة في دوراته القادمة.

بدأت شيرين مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية آه يا ليل المشهورة بها. ولكن فعلياً لم تكن هذه الأغنية هي الأولى لها إنما ظهرت قبل ذلك مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000 وكانت الأغنية ضمن ألبوم «صورة ودمعة» للفنان نفسه. وحصدت العديد من الجوائز المهمة خلال مسيرتها الفنية منها خمس جوائز موريكس دور كأفضل مطربة عربية.