الفيروس يصيب مسؤولين في إيران وواشنطن تتهمها بحجب الحقائق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد نائب وزير الصحة الإيراني إيراج حريرجي والنائب البرلماني محمود صادقي إصابتهما بفيروس كورونا (كوفيد-19) وسط انتشار كبير للمرض في هذا البلد، في حين اتخذت دول خليجية وعربية عديدة إجراءات وقاية من بينها وقف الرحلات الجوية الى إيران، وعبرت الولايات المتحدة عن قلقها من أن السلطات الإيرانية ربما تخفي تفاصيل حيوية عن حقيقة تفشي المرض.

وفي مقابلة عن طريق الفيديو على التلفزيون الرسمي أقر نائب وزير الصحة حريرجي بإصابته بالفيروس. وقال «عانيت الحمى الليلة الماضية وفحصي الأولي كان إيجابياً عند منتصف الليل.. وقد عزلت نفسي منذ ذلك الحين. وقبل دقائق قليلة أبلغت أن نتيجة الفحص تأكدت وبدأت الآن في أخذ العلاج». كما أكد النائب الإصلاحي عن مدينة طهران، محمود صادقي، إصابته بالعدوى. وكتب على «تويتر»: «اختبارات كورونا جاءت إيجابية. ليس لدي أمل كبير في الاستمرار بالحياة في هذا العالم». ودعا صادقي السلطات الى الإفراج عن السجناء السياسيين لمنع إصابتهم بالعدوى.

وأكدت إيران ثلاث وفيات و34 إصابة جديدة، ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 15 بينما بلغ عدد الإصابات 95. ويعد عدد الوفيات في إيران بكورونا المستجد الأعلى خارج الصين حتى الآن. وقالت منظمة الصحة العالمية إن مديرها الإقليمي يعتزم السفر إلى إيران مع عدد من الخبراء، بعد أن رأت أن الزيادة المفاجئة في عدد الحالات في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية تبعث على القلق الشديد.

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ودعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إيران الى «قول الحقيقة» عن تفشي الفيروس معرباً عن قلقه إزاء اتهامات بالتستر.

وقال أمام الصحفيين في واشنطن إن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء معلومات تشير إلى أن النظام الإيراني ربما يكون منع التفاصيل الحيوية حول تفشي المرض في هذا البلد». وتابع «يجب على جميع الدول، بما فيها إيران، أن تقول الحقيقة حول فيروس كورونا وأن تتعاون مع منظمات الإغاثة الدولية».

وأكدت السلطات العراقية إصابة أفراد عائلة عراقية مؤلفة من أربعة أفراد بالفيروس بعد عودتهم من ايران. وقررت السلطات تمديد حظر دخول المسافرين من الصين وإيران. كما أعلنت تعطيل الدراسة وحظر التجمعات في محافظات النجف والسليمانية وصلاح الدين وأربيل ودهوك وحثت المواطنين على الامتناع عن السفر. وعلّق الزعيم الديني مقتدى الصدر دعوة أنصاره إلى الخروج في احتجاجات سياسية. وقال في بيان «قد دعوت لمظاهرات مليونية واعتصامات ضد المحاصصة واليوم أنهاكم عنها من أجل صحتكم وحياتكم فهي أهم عندي من أي شيء». (وكالات)