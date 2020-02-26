الجيش السوري يسقط «مُسيّـرة» تركية ويستعيد قريتين في إدلب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واصل الجيش السوري، أمس، تقدمه شمال غربي البلاد، وسيطرت وحدات من القوات الحكومية على قريتي معرتماتر ومعرتصين بريف إدلب الجنوبي، وسط غضب تركي من التقدم السوري هناك، في وقت أطلق الجيش السوري 50 قذيفة على نقطة تركية في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي، ما أدى إلى إعطاب آليات عدة تابعة للقوات التركية في المنطقة، كما أسقط الجيش السوري طائرة «مُسيّرة» للقوات التركية في ريف إدلب الجنوبي الشرقي، في حين تحدث المرصد عن مقتل 19 مدنياً في قصف جوي وصاروخي للمناطق المحيطة بإدلب.

وذكرت وكالة الأنباء السورية، أن قوات الجيش السوري «تلاحق حالياً فلول الإرهابيين باتجاه كفرنبل». وتابعت قوات الجيش السوري تقدمها في ريف إدلب الجنوبي؛ بعد أن سيطرت على تل النار و8 قرى؛ عقب معارك مع مسلحين إرهابيين مدعومين من أنقرة. وتأتي هذه التطورات، بعد إرسال الجيش التركي تعزيزات عسكرية جديدة إلى وحداته المنتشرة على الحدود السورية جنوبي البلاد، وداخل محافظة إدلب.

وقالت مصادر ميدانية ل«سكاي نيوز عربية»، إن قوات الجيش السوري استهدفت بأكثر من 50 قذيفة مدفعية، النقطة التركية في قرية شنان الواقعة في جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي. وأوضحت المصادر: إن القصف السوري للنقطة التركية؛ أدى إلى إعطاب عدة آليات تركية. وإضافة إلى ذلك، ذكرت المصادر الميدانية، أن غارات جوية استهدفت النقطة التركية وسط مطار تفتناز العسكري، شرقي إدلب. وأشارت المعلومات الأولية إلى أن الغارة نفذتها طائرات روسية انطلقت من مطار حميميم، بحسب المراصد المختصة بتحديد حركة الطيران شمالي سوريا.

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وأفادت وكالة الأنباء السورية، بأن وحدة من الجيش السوري أسقطت طائرة مُسيّرة للقوات التركية في منطقة داديخ بريف إدلب الجنوبي الشرقي. وأضافت الوكالة: إن وحدات من الجيش السوري عثرت على أنفاق ومقرات محصنة تحت الأرض للتنظيمات الإرهابية في منطقة تلة النار في تلك المنطقة.

من جهة أخرى، قُتِلَ 19 مدنياً؛ بينهم ثمانية أطفال، أمس، في قصف جوي وصاروخي شنته القوات الحكومية في محافظة إدلب، وفق المرصد السوري. وأوضح المرصد: إن عشرة منهم قتلوا في مدينة معرة مصرين، وثلاثة في بلدة بنش في ريف المحافظة الشمالي، فضلاً عن ستة آخرين في مدينة إدلب؛ مركز المحافظة. وواصلت القوات الحكومية تقدمها، وفق المرصد الذي أشار إلى أنها سيطرت خلال الأيام الثلاثة الماضية على 15 قرية وبلدة في ريف إدلب الجنوبي.

وكان تسعة عناصر من الجيش السوري قتلوا بقصف تركي، ليل الاثنين، بينما تمكنت الجماعات الإرهابية المدعومة من أنقرة من السيطرة على بلدة النيرب الواقعة جنوب شرقي مدينة إدلب، وفق المرصد. وكان القتال الدائر في محافظة إدلب أوقع 94 قتيلاً لدى الجانبين، يتوزّعون على الشكل التالي: 41 قتيلاً في صفوف القوات الحكومية، و53 قتيلاً في صفوف الجماعات الإرهابية بحسب المرصد. إلى ذلك، انفجرت عبوة ناسفة موضوعة بسيارة قرب ساحة الأمويين في دمشق، ما أدى إلى إصابة شخص واحد، بحسب الشرطة، بينما ذكرت وكالة الأنباء السورية، أن مدنياً قُتِلَ، وأصيب آخر بالانفجار الذي وقع قرب ملعب تشرين بالعاصمة دمشق.