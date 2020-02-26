«تنفيـذي الشارقـة» يطلـع علـى مؤشـرات الوضـع الاقتصـادي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، الاجتماع الأسبوعي للمجلس، في مكتب سمو الحاكم.

وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والمتعلقة بشؤون الإمارة وتحقيق رؤية الشارقة في تقديم أفضل الخدمات.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اطلع المجلس على تقرير حول مؤشرات الوضع الاقتصادي لإمارة الشارقة لعام 2019، واستعرض سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، تفاصيل التقرير الذي ضم بيانات الناتج المحلي، وحركة رخص الأعمال ومؤشرات أداء قطاع الصناعة في الإمارة.

وأشار رئيس الدائرة إلى ارتفاع عدد الرخص الصادرة في عام 2019 بنسبة بلغت 10 % مقارنة بعام 2018، وسجلت الرخص الصناعية ارتفاعاً بلغ 5.8%، وسجلت الرخص الإلكترونية نمواً بنسبة 12%.

واعتمد المجلس المشروع المقدم من دائرة التخطيط والمساحة بشأن ترقيم المساكن والمباني في إمارة الشارقة، واعتماد تثبيت لوحة واحدة على المبنى، يستدل من خلالها على البيانات التي تحتاج إليها الدوائر والهيئات العاملة في الإمارة.

وأصدر المجلس التنفيذي القرار رقم 10 لسنة 2020، باعتماد جداول الرسوم والمخالفات للإدارة العامة للدفاع المدني في إمارة الشارقة.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع المجلس على المراسيم الصادرة عن صاحب السمو حاكم الشارقة.(وام)