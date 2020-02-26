749 مليوناً صفقات قواتنا المسلحة في «يومكس» و«سيمتكس»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:عدنان نجم ومحمد علاء وعبدالرحمن سعيد

زار الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، معرضي الأنظمة غير المأهولة «يومكس 2020» والمحاكاة والتدريب «سيمتكس 2020» اللذين تنظمهما شركة أبوظبي الوطنية للمعارض بالتعاون مع القيادة العامة للقوات المسلحة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وقام سموه بجولة في أجنحة الشركات الإماراتية والعالمية المشاركة وتعرف الى أحدث التكنولوجيا المعروضة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب واستمع من مسؤولي الأجنحة العارضة إلى شرح حول آخر التطورات في التقنيات الحديثة وما يتم عرضه في هذه الأجنحة، وذلك بحضور الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء الركن طيار علي محمد مصلح الأحبابي، رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرضي «يومكس وسيمتكس».

كما اطلع سموه على جانب من «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020»، المسابقة العالمية الخاصة بالروبوتات، والتي تنظمها جامعة خليفة على هامش فعاليات معرضي «يومكس» و«سيمتكس» واستمع سموه لشرح من الدكتور عارف الحمادي مدير الجامعة حول أهم المشاريع والابتكارات التكنولوجية التي نفذها طلبتها.

كما زار سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أمس، المعرضين.

وتعرف سموه - خلال جولته في أجنحة الشركات الوطنية والعالمية المشاركة - على أحدث التكنولوجيات التي تعرضها الشركات في مجالات الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب.كما تبادل سموه مع العارضين وأصحاب الشركات والمسؤولين والخبراء المشاركين الأحاديث بشأن آخر التطورات والابتكارات في التقنيات الحديثة.. واستمع إلى شرح حول أبرز الحلول التقنية المبتكرة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والصناعات المتقدمة في مجال المحاكاة والتدريب.

وأشاد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان بمستوى حجم المشاركات، خاصة الوطنية، التي تسلط الضوء على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة ودورها في تشكيل تكنولوجيا المستقبل، مما يسهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات على الخارطة العالمية في هذا المجال الحيوي.

وقال سموه إن لمعرضي «يومكس وسيمتكس» وما يصاحبهما من فعاليات أهمية خاصة ضمن المعارض النوعية التي تستضيفها الدولة، كونهما يمثلان منصة متميزة للعديد من الشركات الوطنية والعالمية لزيادة حصتها من السوق العالمي من خلال إتاحة الفرصة لهذه الشركات لتسويق منتجاتها وعرض أحدث ابتكاراتها في هذا المجال.

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بما تملكه من بنية تحتية متطورة رسخت مكانتها بوصفها مركزاً إقليمياً وعالمياً في قطاع صناعة المعارض خلال السنوات الأخيرة.

كما شهد سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان جانباً من «تحدي محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020».

كما زار الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان المعرضين.

واطلع الشيخ زايد بن حمدان بن زايد خلال جولته في المعرض على أحدث التقنيات التي تستعرضها الشركات المحلية والدولية المشاركة في الدورة الحالية، واستمع إلى شرح حول أبرز الحلول التقنية المبتكرة في مجالات الروبوتات والذكاء الاصطناعي والأنظمة غير المأهولة والصناعات المتقدمة في مجال المحاكاة والتدريب.

وقام محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، بجولة في المعرضين.

واطلع خلال الجولة على أحدث ما تعرضه الشركات من تقنيات وأجهزة متطورة في مجال الأنظمة غير المأهولة والمحاكاة والتدريب، وتبادل الحديث مع العارضين والمشاركين حول أهمية مشاركتهم في يومكس وسيمتكس.

وشملت الجولة جناح شركة ميادين - مركز أحمد المزروعي للابتكار، وشركة «Threod Systems» الإستونية، والجناح السعودي، وشركة «Denel Dynamics» من جنوب إفريقيا، وأكاديمية التدريب الفني، وشركة «Insider Defender» الهولندية، وشركة «هوت زون سوليوشنز ميدل إيست»، وشركة «أداسي»، وشركة «Ziyan» الصينية، والمجلس الأعلى للأمن الوطني، والهيئة الاتحادية للجمارك، وفريق النخبة، وجامعة خليفة.

وأشاد وزير الدولة لشؤون الدفاع بمستوى المشاركة الواسعة في معرضي «يومكس وسيمتكس 2020» والصناعات المتقدمة التي عرضتها الشركات.

وقام مطر سالم علي الظاهري وكيل وزارة الدفاع، أمس، بجولة تفقدية في المعرضين.

وزار الظاهري خلال الجولة، يرافقه عدد من كبار الضباط والمسؤولين في الوزارة، عدداً من أجنحة الشركات المحلية والدولية المشاركة التي تقدم آخر ابتكاراتها وصناعتها وإنتاجها من الأنظمة الدفاعية والعسكرية والتقنيات غير المأهولة، وآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

واستمع الظاهري من العارضين إلى شرح موجز حول أبرز الأنشطة والمشاريع وأهم الصناعات الحديثة التي تعرضها الشركات وخططها المستقبلية في ما يتعلق بالأنظمة غير المأهولة.

واختتمت أمس الثلاثاء فعاليات الدورة الرابعة من المعرضين.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن المعرضين استقبلا نحو 25 ألفاً و981 زائراً خلال أيامهما الثلاثة، كما أعلنت القوات المسلحة خلال مؤتمر صحفي عقدته أمس في مركز أبوظبي الوطني للمعارض عن إتمام صفقات على مدار أيام المعرض بقيمة 749 مليوناً و81 ألفاً و718 درهماً.

وقال العميد الركن طارق محمد البناي، المتحدث الرسمي لمعرضي يومكس وسيمتكس 2020 خلال المؤتمر إن صفقات اليوم الثالث للمؤتمر بلغت أكثر من 124 مليون درهم، تضمنت حوالي 3 ملايين عقوداً خارجية، و121 مليوناً عقوداً داخلية، مشيراً إلى أن الصفقات تضمنت تعاقداً مع شركة ستيت فورن تريد من أوكرانيا لتوفير المعاونة الفنية للطائرات المسيرة، وتعاقداً مع شركة إنترناشونال جولدن جروب لشراء طائرات مسيرة، وتعاقداً مع شركة الفتان لصناعة السفن لشراء أهداف بحرية مسيرة لصالح القوات المسلحة.

وأضاف أن الصفقات شملت التعاقد مع شركة أحمد المزروعي للصناعات المعدنية لشراء منظومات إلكترونية وأهداف برية مسيرة لصالح القوات المسلحة، وتعاقدات لصالح وزارة الداخلية مع شركة مايكروسوفت جلف، وشركة حلول مشاريع التكنولوجيا، وشركة الإمارات للتصوير والتسويق، وتحالف الإمارات للحلول التقنية.

وأشار إلى أن الصفقات شملت تعاقداً مع شركة الخليج للآلات التجارية لصالح وزارة الداخلية بقيمة 4 ملايين و640 ألف درهم، وتعاقداً مع شركة أجي 4 إس للحول الأمنية لصالح وزارة الداخلية بقيمة 7 ملايين و64 ألفاً و620 درهماً، وتعاقداً مع شركة الإمارات للإطفاء والإنقاذ لصالح وزارة الداخلية بقيمة مليون و496 ألف درهم.

فيما اختتمت أمس، وزارة التربية والتعليم، منافسات النسخة السادسة من البطولة الوطنية للذكاء الاصطناعي والروبوت، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام في أبوظبي، وضمت 28 فئة من المسابقات، وأعلنت الوزارة خلال الحفل الختامي للبطولة، فوز 75 طالباً وطالبة وتأهلهم للمشاركة في 14 مسابقة عالمية وإقليمية.. وأقيمت المسابقة تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وتنافس فيها 1789 طالباً وطالبةً من مختلف الحلقات التعليمية بالمدارس الحكومية والخاصة بالدولة للفوز في 28 مسابقة وطنية وعالمية.

ومن جانب آخر، تم تكريم الفرق الفائزة في تحدي «محمد بن زايد العالمي للروبوت 2020» والذي نظمته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.